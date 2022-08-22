課本插圖「人物形象醜陋」 中國教育部處分27人

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（中央社台北22日電）人民教育出版社（人教社）所出版的小學數學教材在5月底因為插圖「太醜」引發外界批評。中國教育部今天宣布，處分27名失職人員，也不再聘請繪者吳勇等人從事插圖繪製。

中國教育部官網22日發布「教育部關於人民教育出版社小學數學教材插圖問題的調查處理通報」，內容作上述表示。

據港媒星島日報22日報導，人教社出版的小學數學教材，被爆出插畫人物長相怪異、出現隱私部位、五星紅旗不準確等問題。

中國教育部在調查後表示，插圖問題包括「畫風不符合大眾審美習慣」、「精神風貌不佳，沒有恰當體現出我國少年兒童陽光向上的形象」等等。

中國教育部指出，人教社5月下旬起就啟動插圖重繪工作，並於日前完成，盼能在9月新學期課前到書。官方強調，在插圖重繪過程中，人教社廣泛徵求美術專家、教育專家、一線教師等有關方面代表的意見建議，且在插圖繪製完成後多次審讀，前後經過7次修改，完成3次送審。

中國教育部強調，對有關單位及27名失職人員依據「中國共產黨問責條例」等規定進行問責，包括：人教社社長黃強和總編輯郭戈等人被記大過處分，教育部教材局局長田慧生也被記過處分等等。

對於吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室，經過調查後，沒有發現人教社相關人員與他們之間有利益輸送；但不再聘請他們從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。

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對於插圖引發熱烈討論一事，BBC中文網6月報導提到，中共總書記習近平上台以來，就不斷加強對意識形態和教育的管控。2016年，時任中國教育部長袁貴仁說，絕不能讓傳播西方價值觀念教材進課堂。

這篇報導引述網友意見指出，插畫中的人物眼距寬、沒有精神，這是故意醜化中國人。另也有意見說，畫中學生穿著疑似美國星條旗的上衣，這是「崇美」表現，認為「是思想出了問題，不是畫法出了問題」。（實習編輯：何宇軒/編輯：李雅雯）1110822