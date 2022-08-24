限電影響太陽能設備生產 中國官方嚴查囤積炒作

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（中央社台北24日電）中國多地限電造成工業生產活動受到衝擊，連帶使太陽能設備的供應鏈出現問題，囤積、炒作價格情形頻傳。工信部等三部門今天聯合發布通知，強調嚴打哄抬價格、壟斷等行為。

根據中新網報導，中國工業和信息化部、市場監管總局與國家能源局綜合司聯合發布「關於促進光伏（太陽能）產業鏈供應鏈協同發展的通知」，提到近期太陽能產業發生階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震盪等情況，甚至有囤積居奇等情形。

這份通知提到，相關部門要支持企業應用新技術提高供應鏈整體應變及協同能力，鼓勵有關企業、公共交易機構等合理儲備，嚴禁囤積居奇。另一方面，各地加強監督管理，嚴打哄抬價格、壟斷、製造並販售假冒偽劣產品。

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通知指出，在開發與建設太陽能發電專案中，不得囤積、倒賣發電站開發的相關資源，並要求各地提出配套產業投資計畫，優先採購本地產品。

通知也要求各地的工信、能源主管部門要有效利用中國國內廣大的太陽能市場，引導產業鏈上下游企業深度對接交流。落實新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的精神，統籌推進太陽能存量項目建設，加強多晶矽等材料儲備量，根據下游需求穩定並加快產能釋放和有序擴產。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1110824