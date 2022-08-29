水電不夠就燒煤 中國增加火力發電填補缺口

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（中央社台北29日電）中國連日高溫旱象造成河川、水庫水位大幅降低，影響供水，不但衝擊民生用水、農業灌溉，同時擾亂電力供應。由於水力發電站的發電量減少，中國只好加大燃煤發電量，填補缺口。

紐約時報中文網報導，由於高溫乾旱，中國多地的水力發電未能順利運作以致供電吃緊，釀缺電危機。其中西南地區的電力75%以上仰賴水力發電，創紀錄的乾旱加上持續近3個月的熱浪，為這個地區帶來不小影響。

乾旱已導致西南地區數十條河流和水庫乾涸，使四川水力發電能力降低一半，影響工業生產。許多城市被迫採取輪流停電或限電措施，在成都市有幾個社區每天停電時間超過10小時。

於此同時，由於水力發電站發電量減少，促使中國燃燒更多的煤，燒煤是造成空氣污染和導致全球暖化的溫室氣體排放的主要原因。

報導指出，中國試圖藉由增加燃煤電廠的發電量以彌補乾旱造成的水電短缺。目前中國國內的煤炭產量已達到或接近創紀錄水準；中國海關數據顯示，中國上個月從俄羅斯進口的煤炭量達到了新高。

北京環保組織公眾與環境研究中心主任馬軍指出，過去數年以來，四川一直以極低的電價吸引化工製造業等能源密集型行業，然而這些行業中有些效率低下，浪費了電力，「中國在短期內非常、非常痛苦的認識是，只有煤炭才能作為（電力供應的）基礎」。

哈佛大學甘迺迪學院亞洲能源與永續發展項目主任康義德（Edward Cunningham）指出，中國國家發展和改革委員會於去年冬季成立了一個工作小組，分析氣候變化對水力發電等與水相關行業的影響。雖然這些努力有助於中國持續研究再生能源項目的可行性，但可能不會促使中國在今年就快速地限制燃煤。

他說，「燒煤對他們來說更容易。現實情況是，水電不夠時，他們就燒煤」。

據報導，大規模的熱浪和乾旱不只對於電力供應造成影響，也波及食品價格，尤其是水果和蔬菜。農田和果園的各式農作物因為高溫、缺水而枯萎。

四川是中國的蘋果、李子和其他水果的主要種植地，果樹死亡後，從重新種植到生產可能需要至少5年的時間，武漢的小白菜價格本月已上漲近一倍。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110829