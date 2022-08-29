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深圳新增11例染疫 羅湖福田管控華強北暫停營業

2022/8/29 17:55
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（中央社台北29日電）深圳再受疫情衝擊，當地新增11例COVID-19病例，患者主要來自羅湖區及福田區，當局要求該兩區居民非必要不外出，而深圳有24個地鐵站暫停營運，電子交易市場「華強北」也要暫停營業4天。

深圳市衛健委今天通報，28日0時至24時深圳新增本土9例確診和2例無症狀感染者，患者主要居於羅湖區及福田區，在隔離密接人員中發現。

綜合央視及新京報報導，今天0時至9月1日24時在羅湖全域（除桂園街道、南湖街道、筍崗街道外）及福田全域（除園嶺街道、華強北街道、南園街道外）實施多項管控措施，包括強化社會面管控，嚴格限制人員聚集，居民不串門，非必要不外出，並展開全員核酸檢測，實行「一日一檢」。

社區小區、城中村全面實行「居民白名單制」管理，非社區小區、城中村居民不能進入。所有外賣、快遞等不得進入社區小區、城中村，只可在指定區域中轉存取。

超市、農貿市場限制人流，餐館及公共食堂暫停堂食，批發市場、卡拉OK、電影院等室內密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含托管）暫停線下服務。

大型會議及演出等暫停舉辦，遊園、集市、廣場舞等活動暫停，全區各類公園關閉。

報導指出，今天起深圳24個地鐵站暫停運營，直至另行通知，當中包括國貿站及華強北站；今天0時至9月1日24時部分公車路線臨時調整，之後再根據疫情防控動態調整。

南華早報今天報導，中國規模最大電子交易市場「華強北」今天起至9月1日暫停營業，所有租戶只能居家工作，每天進行核酸檢測。

報導表示，中國國務院總理李克強本月初曾到深圳視察，要求深圳在穩定發展及經濟中注入新動力。「華強北」暫停營業會影響相關供應鏈，當地高科技產業占深圳GDP的20%。

報導形容，中國要維持經濟活動又要「清零」，就像「在兩個很大相互衝突的目標之中，走在一條細線上」。

今年3月深圳曾封城1週，公車地鐵停運、社區封閉管理，當時「華強北」也被迫休業。6月時深圳再有染疫病例出現，「華強北」多數商戶被下令暫停營業3天。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110829

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