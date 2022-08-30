因應台海新現實 學者：可思考以紅區代替紅線

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（中央社台北30日電）中國當局動輒聲稱逾越紅線打壓台灣，卻無法遏止國際社會日益挺台，尤其美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國學界浮現應思考以邊界模糊且彈性紅區取代紅線的思維，以實現台海的新穩定。

據中國學習型社會領航者網站「愛思想」，北京清華大學社科院國際關係學系教授達巍26日發表專文指出，過去幾年很多觀察家都認為，中美在台灣已陷入行動與報復的惡性循環，這使台海成為唯一可能引起中美有意識衝突或戰爭的地區。

他說，台灣正牽動中美關係向更加嚴重衝突的方向位移，尤其裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美緊張又升高。

達巍表示，如今中美關係已發生過去50年來最大的變化。但無論主觀願望如何，大環境變化之後，「期待美國對台政策完全靜止不變，或者期待島內台獨勢力完全靜止不變，這顯然是不現實的」。

他說，討論台灣中國經常使用若干底線不能被突破的紅線概念，然而至少在台灣，紅線從來都不是一根明確的、細細的線，而更像是一個區域，與其說各方都有紅線，不如說各方堅持的是邊界模糊且彈性的紅區。

達巍指出，美國過去圍繞一中政策與台灣交往保持一系列自我設定的限制，以保證這種往來符合非官方關係。但現在美國政府的限制正逐漸取消或突破，裴洛西訪台就是最新的一個例子。

他說，這就好像美國搬走了廟裡的一座座佛像，只剩下一座空空如也的房子，然後宣稱廟還在那裡，似乎只要美國方面不說支持台獨，做其他任何事都不違背一中政策。

達巍指出，另一方面，儘管中國政府不斷重申和平統一、一國兩制，但只要中國軍隊的實力不斷成長，活動範圍逐漸擴大，美方就會認為中國正逐漸放棄和平統一。

他說，因大環境已經改變，要求各方回到10年前的現狀或許有些刻舟求劍，當前穩定台海形勢，需要的是在新的大環境下實現新的均衡。

達巍指出，有學者認為中美需要第4個聯合公報，這種想法雖然不現實，但主軸是中美要在新環境下達成新的戰略諒解，這種思維是合理的。但考驗在於，雙方能否精準掌握彼此的克制，以及遏止因雙方關係惡化而被各自內部的壓力牽著鼻子走。

他說，形勢留給雙方的時間已經不多，若不能藉由自我克制及相互保證實現戰略穩定，恐怕就只能等待藉由更大危機、衝突甚至戰爭實現穩定，而這條路對中國、美國和全世界來說，代價無疑都太大了。

此外，曾5度陪同美國前總統卡特會見中共領導人的中國學者劉亞偉10日在「中美印象」（US-China Perception Monitor）中文網發表分析當前美中台關係的專文「中美正在走向『一個中國，各自表述』」。

他在文章中指出，大陸和台灣曾經有過所謂「九二共識」，即「一個中國，各自表述」，稱這個共識曾經讓兩岸開始思考如何走向統一。但自從蔡英文成為領導人之後不再明確認可「一中各表」的共識，而中國和美國其實剛剛進入各自的「一個中國，各自表述」階段。

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劉亞偉說，當前問題的焦點已不是台灣「是不是」中國的一部分，而是台灣「要不要」成為中國的一部分，或者說，美國承認「世界上只有一個中國」之際，還認為「世界上還有一個台灣」，以及美國如何保證這個過程必須是「和平演變」。

劉亞偉說，美方還沒有徹底完成對自己的新的台灣政策的重新定義，但中國必須開始考慮，如何因應美方對「一個中國」的全新表述。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110830