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中國第一條跨海高鐵全線鋪軌貫通

2022/8/30 17:38
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（中央社台北30日電）新華社今天報導，隨著最後一組500公尺長鋼軌順利鋪設，中國首條跨海高鐵新建福（州）廈（門）鐵路全線鋪軌貫通。鐵路建成通車後，福州、廈門兩地將實現「1小時生活圈」。

報導說，今天上午在新建福廈鐵路廈門北站施工現場，隨著最後一組500公尺長鋼軌順利鋪設，中國首條跨海高鐵新建福（州）廈（門）鐵路全線鋪軌貫通。

中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人表示，由於海上水文環境複雜、風險係數高，新建福廈鐵路全線鋪軌有3處難度極大的施工地點，分別為湄洲灣、泉州灣、安海灣3座跨海大橋。

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為此，施工單位採用先進的本鄰兩線鋪軌作業設備，左右兩線長鋼軌同時鋪設，比傳統鋪軌機組提高60%的作業效率，日進度可鋪設長軌約6公里，為新建福廈鐵路按期開通打下堅實基礎。

報導表示，新建福廈鐵路設計時速350公里，正線全長277.42公里，全線共設8座車站。鐵路建成通車後，福州、廈門兩地將實現「1小時生活圈」，廈門、泉州、漳州閩南「金三角」則將形成半小時交通圈。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110830

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