中國封控趨嚴 美媒：民眾反映疫情未因此趨緩

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（中央社台北9日電）中國官方今天通報，新增1404例COVID-19病例，其中本土1292例，報導指疫情已蔓延25省，當局執行封城趨嚴，但因封控而居家的民眾反映疫情未因此趨緩，而越來越多人被隔離，不知何時解封。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，8日零至24時，新增確診301例，其中境外輸入42例，本土的259例中，四川59例，内蒙古42例，廣東36例，廣西22例，西藏20例，北京17例，山東16例，黑龍江13例等。

新增無症狀感染者1103例，其中境外輸入70例，本土1033例中，西藏347例，黑龍江109例，山東81例，内蒙古77例，遼寧77例，廣西77例，四川71例，江西56例，廣東28例，新疆27例，青海15例，貴州13例等。

另據陸媒財新網今天的報導，因疫情蔓延25省市，當局下令中秋節（10日）至10月31日加強防疫，即使沒有通報新增染疫的省市也要全面執行常態化核酸檢測，檢測間隔由5至10天縮短為72小時，以貫徹動態清零。

美國自由亞洲電台（RFA）8日報導，當局此舉引發民怨，因為此前中國國務院聯防聯控機制6月9日召開記者會時，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華曾說，沒有疫情也沒有輸入風險的地區，檢測不應成爲常態。

報導說，除了檢測更頻繁，各地方政府以「原則居家」、「靜態管理」與「靜默管理」等說法代替封城以減緩民意反彈，但封控加緊的程度其實日益趨嚴。

例如繼續採原則居家的四川成都市實施核酸「每日一檢」，並嚴格執行禁足令，但每戶每兩天可安排1人、憑24小時內核酸檢測陰性證明單獨外出1次，就近採買生活物資，而時間須控制在2小時內。

報導引述當地居民表示，成都封控至今，染疫數有增無減，被隔離的人越來越多，不知道何時才能解封。

據統計，截至8日24時，中國大陸現有確診6226例，累計報告確診24萬6328例，累計病亡5226例。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110909