鄭州下令保交樓 分析：復工路徑具指標意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）河南鄭州推出爛尾樓限期復工令，要求10月6日前停工建案全面實質性復工。分析指出，這是中國地方第一個務實的系統性復工方案，具備指標性意義，可做為其他地方制定相關政策的參考。

河南鄭州9月6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。

據中國新聞週刊11日報導，鄭州市住房保障和房地產管理局於9月8日召集逾期交付、已售停工的開發商召開保交樓吹風會。外界認為，鄭州停工爛尾樓數量在全國排名較前面，復工令內容具備很強的可操作性和可實施性，這個專項行動意義非同一般。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，鄭州復工令明確了3種復工路徑，針對有不同資金狀況的企業，規定了不同的復工方式，這3種方式具有代表性，對於引導不同企業復工有很強的指導意義。

他說，資產大於負債、暫時困難的項目，透過紓困基金、併購貸等形式，由政府平台公司接手，採取「新老劃斷」辦法，先復工再清算；資產小於負債的，先由代建公司啟動復工、完成保交樓，再由審計部門介入，追查抽逃資金；資不抵債的，鼓勵盡快破產。

河南省商業經濟學會會長、北京師範大學政府管理研究院副院長宋向清表示，方案明確指出對停工爛尾樓進行調查，涉及開發商挪用資金要追責，觸犯法律法規要追究刑事責任，在政策、法律的壓力下，會迫使開發商盡快進行資金周轉，確保按照政策要求復工。

報導提到，鄭州保交樓工作持續了一段時間，也推出了一些措施，包括地方國企和平台公司有條件地接手爛尾樓、成立保交樓紓困基金、成立政府一對一工作專班等，甚至有經濟犯罪偵查部門介入追查被違規挪用資金的去向等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，包括有「河南最高學歷樓盤」稱呼的鄭州高新區永威金橋西棠在內，鄭州已就停工爛尾72個項目建立數據資料，「一樓一策一專班一銀行」，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債；截至目前，鄭州市紓困基金工作專班組也建立了項目庫，初步確定8個項目作為首批意向項目，預計投資人民幣43億元（約新台幣189億元）。

自7月底中央政治局會議首次提出「保交樓、穩民生」以來，全國多地陸續推出相關政策。據中國新聞週刊不完全統計，全國已有30多個城市、涉及10多個省分推出相關措施。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110911