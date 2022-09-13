颱風梅花來襲 浙江宣布最高級別應急響應

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（中央社台北13日電）颱風梅花離開台灣後，預計14日在中國大陸浙江沿海登陸。浙江省官方下午宣布將防颱風應急響應提升至一級，以最高級措施應對強颱。據官方通報，上海將出現大暴雨，多省市將受到影響。

根據浙江應急管理官方微博，梅花最大可能於14日下午至夜裡在三門到舟山一帶沿海登陸，將給浙江省帶來嚴重風、雨、潮多重影響。

浙江省防汛防颱抗旱指揮部決定今天下午5時將防颱風應急響應提升至最高的一級。受颱風影響嚴重地區，必要時宣布進入緊急防汛期，採取「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）等應對措施。

另據中國天氣網，氣象分析師王偉躍表示，颱風梅花強度很強，具有風雨影響時間長、影響範圍大、與天文大潮疊加潮位高等特點，是一個威力不容小覷的秋颱。

報導說，14日既是颱風帶來的強降雨範圍最廣，也是風力最強的一天。其中，暴雨及大暴雨將集中在江蘇南部、安徽東南部、浙江中北部、上海等地。

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據報導，梅花陸上陣風將達到8至10級，浙江東部沿海等地局地11級；海上風力更強，東海部分海域將出現9至11級大風，陣風12至14級；梅花中心經過的附近海面的風力有12至14級，陣風可達15至16級。

颱風梅花對中國大陸帶來的風雨影響遠不止於江浙滬，福建、江西、浙江、上海、安徽、江蘇、山東、河北、河南（東部局地）、遼寧、吉林等都會受影響。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110913