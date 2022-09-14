香港影協稱參加金馬獎「務須三思」 陸委會：永遠歡迎好電影

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（中央社記者呂佳蓉台北14日電）針對香港影業協會向會員發信，呼籲參與金馬獎「務須三思」，陸委會今天表示，希望電影文化能被尊重，也永遠張開雙臂歡迎好電影。

香港明報報導，香港影業協會13日向會員發信，聲稱近年金馬獎「日趨政治化」，多名台灣導演或藝人「把政治與電影混為一談」，「沾污電影的獨立藝術性」，並呼籲欲參與的會員「務須三思，以免殃及池魚」。

陸委會今天以書面回應，金馬獎是一個尊重電影創作自由的國際獎項，也是華人影視圈最具指標性的殊榮。希望電影文化能被尊重，也永遠張開雙臂歡迎好電影。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今在例行記者會上則說，對於能夠促進兩岸民眾相互理解和相互認同的交流活動，「我們一貫積極支持。但對於那些賦予政治色彩的活動，則另當別論」。（編輯：張淑伶）1110914