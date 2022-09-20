中國歌手36歲口腔癌病逝 浙江下令禁售檳榔

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（中央社記者邱國強北京20日電）年僅36歲的中國歌手傅松10日因口腔癌逝世，生前透露罹癌是嚼檳榔所致。中國媒體報導，浙江義烏15日下令全市便利商店等場所禁售檳榔；而全省稍早已宣布檳榔不得作為食品販售。

紅星新聞報導，傅松生前除透過社交平台表示，自己罹患口腔癌係嚼檳榔所致外，還呼籲大家「珍惜生命，遠離檳榔」，使得「36歲歌手嚼檳榔6年因口腔癌過世」的話題一度登上微博熱搜，禁售檳榔的呼聲再起。

根據報導，浙江省義烏市廿三里街道的便利店老板徐先生（化名）表示，義烏市市場監督管理局15日下午透過微信通知，所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得銷售。而他當天剛從經銷商處進了一批檳榔，下午便收到了下架通知，暫時不知道要如何處理店內的檳榔存貨。

徐先生指出，由於歌手傅松因口腔癌逝世傳開，近期到他店裡買檳榔的客人比平時要少一些。「平時我們這買檳榔比較多的，是一些喜歡抽菸的年輕小伙子，大家看到那個新聞可能會有點擔心」。

一家知名檳榔品牌在義烏市的經銷商19日表示，前幾天有多家商戶詢問有關檳榔下架的消息，但他們一直未接到官方相關通知。但公司14日曾表示暫緩進貨，但沒想到是這麼嚴重。

義烏市市監局工作人員則確認上述通知屬實。他表示，近期上級有關部門要求，浙江全省的食品經營者，不得銷售食品包裝和標籤、標識的檳榔製品。且這一通知基本是永久性的，不是短期下架而已。如果商家繼續銷售，相關部門會進行處罰。

浙江省市場監督管理局工作人員表示，浙江省是在9月初下發有關通知，禁止檳榔作為食品銷售。他並表示，2020年最新版的中國「食品生產許可分類目錄」已取消了食用檳榔的類別，檳榔作為食品的生產許可和監管便失去了依據。

根據報導，除上述措施外，中國國家廣播電視總局辦公廳2021年9月17日發布通知，要求即日起停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。

儘管如此，據中國民眾透過網路反映，中國基層商店、特別是南方省分，近2年來仍持續在銷售檳榔，未見完全禁絕。（編輯：周慧盈）1110920