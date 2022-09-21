深圳人口密度每平方公里逾7000人 居中國榜首

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（中央社台北21日電）最新統計結果顯示，中國大陸有21個城市的市域人口密度超過每平方公里1000人，其中深圳以每平方公里逾7000人（人均面積少於143平方公尺）位列第一。

據陸媒第一財經近日報導，市域人口密度最高的10個城市分別是深圳、東莞、上海、廈門、佛山、廣州、中山、汕頭、鄭州和無錫，其中前8個城市的人口密度超過了每平方公里2000人。

其中，中國四大一線城市之一的深圳人口密度高達每平方公里8821人，是第二名東莞的兩倍多，而深圳本土地區還有一大部分是山體，也就是深圳城區實際人口密度已突破每平方公里1萬人大關，本土可供開發的土地空間已經基本飽和。

第七次中國人口普查數據顯示，2020年深圳常住人口達到1756萬，較2010年新增了714萬，新增人口居全國第一。

值得注意的是，人口密度前10名當中有5個城市位於珠三角地區。

對此，廣東省體改研究會執行會長彭澎分析說，改革開放後，珠江三角洲依靠毗鄰港澳的獨特地理位置，利用土地、勞動力資源的低成本優勢，吸引了港澳台製造業的大規模轉移，經濟率先崛起，「珠三角對外開放早，吸引的資金多，對崗位的需求也大，珠三角的外來人口呈現幾何式、跳躍式增長」。

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報導還指出，市域人口密度是按照建制市範圍內的總面積計算。由於部分城市下轄的縣域比較多，或者山區、河湖的佔比較大（如北京、杭州），因此影響了市域的人口密度，若只計算主城區的人口密度，主要城市之間的差距比較小。

市域人口密度超過每平公里1000人的城市還包括武漢、蘇州、成都、南京、珠海、嘉興、北京、西安、常州、天津、揭陽。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110921