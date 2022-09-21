中國對東升西降新解：金磚為首新興國家將崛起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）中國人民對外友好協會會長林松添20日說，「東升西降大勢所趨」。但他解釋，「東升」指的是「以金磚為代表的」開發中國家快速崛起，已成為推進「世界百年變局」的決定性力量。

「東升西降」的說法，首見於2021年2月間中國1個縣級黨委宣傳部官網披露、由中共總書記習近平提出的世界大勢預測，並認為「東升西降」是增量、是未來的政治判斷，而「美國是我國（中國）發展和安全最大的威脅」等語。

此後，「東升西降」迅速成為中國政壇及學界的「主旋律」，並被認為是「中國終將超越美國」的官方定調，但也受到外界質疑。其中，新加坡總理李顯龍同年8月公開表示，「東升西降」的想法是錯誤的，他並不認為「美國正在永久衰落」。

而在今年疫情起伏較大封城衝擊經濟的情況下，「東升西降」之說在中國一度暫趨沉寂，較少再被官方及學界提及，但這一立論並未被動搖。

澎湃新聞報導，「2022金磚國家友好城市暨地方政府合作論壇」、「中國同新興市場和發展中國家地方政府對話會」以線上及實體方式在北京舉行，屬「金磚中國年」架構內活動。而林松添在同一天舉行的相關活動媒體吹風會上，作上述表示。

根據報導，林松添在介紹上述對話會時說，對話會的背後主要包括了「東升西降」這一國際背景。而「東升西降大勢所趨」，但「東升」指的就是「以金磚為代表的新興市場國家和發展中國家群體性快速崛起」，對世界經濟增長的貢獻率超過80%，已成為推進世界百年變局的決定性力量。

他說，「某些國家」仍固守冷戰思維，不願也不敢承認「東升西降」的大現實，且極力煽動意識形態對抗和集團對立。但在這一趨勢之下，「向東看」已成為全球普遍共識和時代潮流。

林松添又說，經過40多年奮鬥，中國創造了經濟快速發展和社會長期穩定。同時，面對世界百年未有之大變局，習近平提出的「推動搆建人類命運共同體」等一系列新理念、新思想、新舉措「得到各方的積極響應」。（編輯：張淑伶）1110921