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中共20大代表4人因故除名 才公布最終名單

2022/9/27 14:25
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（中央社記者邱國強北京27日電）中共20大2296名代表名單25日公布，比先前宣布的2300人減少4人。經對照，被除名的4名代表中，有2人是分別傳出墜樓身亡及被查的黨官，另2人被除名的原因則至今不明。

星島日報報導，經比對先前中共各大選舉單位公布的20大代表當選人名單，被除名的4名代表是前甘肅省委秘書長周偉、前浙江省嘉興市委書記張兵、共軍戰略支援部隊航天系統部司令員尚宏、黑龍江省女代表高晶超。

根據報導，這4人中已死亡的周偉，甘肅日報7月24日第2版曾發布訊息，指「甘肅省委常委、省委秘書長周偉同志，因病於2022年7月21日晚7時43分不幸去世，終年56歲」。

但報導形容，蹊蹺的是甘肅日報官網當天推出的電子版報紙，卻獨缺第2版。加上中國網路先前已盛傳周偉是墮樓身亡，引起外界揣測。而周偉7月21日死亡，距離他擔任省委秘書長僅1個月。

至於張兵，報導指出，浙江官方9月初任命前省司法廳長陳偉擔任嘉興市委書記，而時任嘉興書記的張兵卻未被發布新職，當時即傳出張兵可能「出事」，被認為是他失去中共20大代表資格的原因。

根據報導，中將軍銜的尚宏現年62歲，青島人，曾任中國酒泉衞星發射中心主任、戰略支援部隊副司令員，2017年起擔任慎軍戰略支援部隊航天系統部司令員。

高晶超為黑龍江省樺川縣人，「山藥養生煎餅」創辦人，被指帶領鄉村婦女種植山藥致富，曾獲頒「全國巾幗建功標兵」。目前不清楚這2人被除名20大代表的原因。

報導指出，2017年中共19大曾有27名代表被除名，其中多達14人來自重慶市，包括被查落馬的前重慶市委書記孫政才及多名重慶高官。

中共中組部當時表示，這27人「因存在不宜作為代表的問題，經中央批准，不再作為19大代表」。重慶市為此還補選出14名代表，使19大最後確認代表2287人，仍減少了13人。（編輯：曹宇帆）1110927

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