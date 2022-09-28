香港醫師濫發免接種疫苗證明 2萬張免針紙作廢

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香港防疫措施近日爆發醜聞，有7名民營醫師涉嫌向求診者濫發豁免接種疫苗證明（俗稱免針紙）。（圖取自香港特別行政區政府新聞公報網頁info.gov.hk）

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（中央社記者張謙香港28日電）香港的防疫措施近日爆發醜聞，先後有7名民營醫師涉嫌向求診者濫發豁免接種疫苗證明（俗稱免針紙），當局宣布超過2萬張免針紙將會無效。

港府昨晚公布，到目前為止，有7名醫師涉嫌向求診者濫發超過2萬張「免針紙」，這些「免針紙」將於下月12日起失效。

據公布，醫務衛生局和衛生署已把相關案件轉交香港醫務委員會跟進處理。

當局自上週起陸續查獲有醫師違反醫務規定，向求診者濫發「免針紙」；據報導，每張「免針紙」的價格為港幣4000至5000元（約新台幣1萬6000元到2萬元）之間。

有報導表示，相關醫師濫發「免針紙」的其中一個原因是「貪」，但也有可能是出於政治動機，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，「反送中」運動支持者大都拒絕配合政府的防疫政策，當中不排除有個別醫師支持這種做法。

星島日報今天在報導中引述西醫工會估計，在全部已發「免針紙」中，濫發的2萬張所占比率低於7%。

COVID-19爆發後，當局為市民免費接種復必泰和科興疫苗，不適合接種的市民可向醫師申請豁免證明書。

當局規定，在考慮簽發豁免證明書時，醫師必須參考衛生署的指引，並遵從香港註冊醫師專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

另外，醫師只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。（編輯：吳柏緯）1110928