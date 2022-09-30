鼓勵換房 中國推出限期退稅優惠

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（中央社台北30日電）中國為刺激房市再出大招，有關部門今天公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內重新購買住房的納稅人，已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

陸媒引述多名專家分析，當局此舉可降低民眾換房成本，從而帶動房市活絡。符合條件的北京居民，最多可望退稅人民幣數十萬元。

繼昨天中國人民銀行（央行）、銀保監會宣布階段性放寬首套住房貸款利率下限後，中國財政部、稅務總局今天發布「關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告」。

「公告」表示，自2022年10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額占現住房轉讓金額的比例，退還出售現住房已繳納的個人所得稅。

「公告」規定，納稅人出售和重新購買的住房應在同一城市範圍內。出售自有住房的納稅人與新購住房之間須直接相關，應為新購住房產權人或產權人之一。

界面新聞報導，從政策出發點來看，主要為了降低改善民眾購房成本，讓其手中積壓的房源出售，並且要求一年多時間內在當地購房，提供較大力度的個稅減免優惠，從而帶動當地二手房、新房市場的活躍度。

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報導引述貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，當前多數一二線重點城市關於住房個人所得稅的執行情況是「滿五唯一免徵」，其他情況按照房屋價值差額的20%或者全額的1%徵收。新政會利好持有住房在5年以內或者有多套住房的家庭換房。

「對於大部分城市來說，一套房可以節省稅費在3至5萬，而北京等城市少部分房源可能節省幾十萬以上。」中原地產首席分析師張大偉指出，新政策對於大部分城市市場影響不大，但對北京等少數城市換房客戶可能有一定影響，有利於增加有個稅的房源流動性。（編輯：楊昇儒）1110930