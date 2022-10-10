更多編輯台推薦新聞：
影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭首都基輔驚傳連環爆炸 濃煙直竄天際
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

紐約時報評論：習近平是翻版毛澤東

2022/10/10 14:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）「紐約時報」（The New York Times）8日刊登的評論文章指出，在當今西方對毛澤東的評價，普遍認為他是有缺陷的愛國者，或是殘暴的獨裁者，但習近平卻覺得毛澤東值得效法。

紐時經濟專欄作家柯益（Peter Coy）撰寫的「習近平是翻版毛澤東」評論文章指出，毛主政期間，1958年至1962年的大躍進，導致數千萬中國人喪生的饑荒，之後不到10年發動文化大革命，中國陷入極度的貧困。

即因如此，當今西方普遍認為毛澤東是個有缺陷的愛國者和殘暴的獨裁者，但習近平卻認為毛非常值得效仿，並學毛主張共產黨至高無上的地位，壓迫私企和外企，極度依賴政治宣傳，切斷民眾獲取外國訊息的管道。

而且習甚至複製毛的言談舉止，劍橋大學賈奇商學院（Cambridge Judge Business School）教授孟睿思（Christopher Marquis）告訴柯益，習經常借用毛的口號，穿著和舉止都很像他。

孟睿思表示，去年中共成立100週年的慶典，他穿著往昔毛澤東在非常特殊場合才會亮相的服裝，習在天安門發表演講，就像毛澤東當年宣布中華人民共和國成立。

不過毛與習的區別在於，習主政仍持續著中國的經濟奇蹟，毛當家中國老百姓吃盡苦頭，因此當代中國領導人承諾帶來繁榮，作為交換，人民堅定不移表忠，但如今習近平的政策威脅中國繁榮，也危及這個交易。

孟睿思說，上世紀80、90年代，中國政府以實驗性的方式推動政策，好比選定深圳打造經濟特區，但習限制類似的實驗，強調中共對經濟的控制，並說對於中國未來經濟已不像此前樂觀評估，因中國更偏重意識型態。

這位劍橋的經濟學者即將出版新書「毛澤東與市場：中國企業的共產主義根源」並指出，毛在中國社會留下不可磨滅的印記和遺產，不論對機構還是個人皆然，中共維持著毛體制，個人信仰也深植於毛主義並傳給後代。

毛主義對於中國民眾吸引力從未消退，因此習近平繼承毛澤東的舊遺產也不足為奇，孟睿思評價：「客氣點說，習近平也是個毛主義傾向十分強烈的人。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111010

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
祝賀雙十國慶 美國參議員肯定台灣是重要夥伴