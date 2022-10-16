中共20大17日議程

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中共20大專題（中央社記者邱國強北京16日電）中國共產黨第20次全國代表大會明天進入第2天議程，各代表團仍將繼續審查總書記習近平的報告。大會並將安排中國國家發改委及中共中紀委、中組部、中央政研室主管舉行記者會。

根據大會安排，以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警區分的36個中共20大代表團，明天全天將繼續審查習近平今天在20大開幕式進行的報告。

此外，這36個代表團後續還將陸續審查中共第19屆中紀委的工作報告，以及廣受外界矚目的中共黨章修正案。最後並將選出下一屆的200餘名中央委員，以及180餘名候補中央委員。

中共20大會議期間的另一個重點，則是大會安排的各部委記者會。明天上午10時，將由中國國家發改委副主任趙辰昕、糧食和物資儲備局長叢亮、能源局副局長任京東等官員，以「貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」為題舉行記者會。

明天下午3時，則由中共中紀委副書記、中國國家監委副主任肖培，以及中共中組部副部長徐啟方，中共中央政策研究室副主任田培炎等官員，以「堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」為題舉行記者會。

此外，大會也將安排媒體參訪北京市軌道交通指揮中心，探訪北京地鐵「大腦」運作過程，體驗全市軌道交通管理及整體情況、建設歷程及指揮中心工作場景。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選中央政治局常委及委員。而新選出的政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。（編輯：張淑伶）1111016