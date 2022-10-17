中共20大報告 分析：香港政治經濟都為國家服務

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（中央社記者陳沛冰台北17日電）香港的中國問題專家劉銳紹表示，中共20大報告涉及香港部分，反映現階段北京對港政策不會有太大改變，但更重視政治穩定及維護國家安全，連同經濟發展每一樣都是為國家服務。

中共總書記習近平16日發表20大報告，在涉及香港部份，重申堅定不移貫徹「一國兩制」、落實中央全面管治權、愛國者治港，以及落實維護國家安全的法律制度。

報告也提及，要破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，推進粵港澳大灣區建設及支持香港融入國家發展大局。

關於維護國家安全部份，20大報告用詞較19大報告具體。19大報告只提及「履行國家主權、安全、發展利益的憲制責任」，但20大報告明確提及「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

有關經濟發展方面，20大報告也具體提到要解決經濟社會深層次矛盾，而19大報告只提到「保障及改善民生」。

19大報告只提到「堅持以愛國者為主體的『港人治港』」，而20大報告明確寫出要落實愛國者治港原則，相信這些轉變與2019年香港「返送中」運動有關。

劉銳紹對中央社記者表示，20大報告顯示北京現階段對港政策不會有大改變，同時更強調政治穩定及維護國家安全。

他表示，雖然習近平在宣讀報告中沒有提及有關香港維護國安部分，但在文本報告中有提及，相信是避免引起海外國家或外資的敏感反應。

劉銳紹又表示，20大報告反映現在香港的政治、維護國家安全及經濟發展都是為國家服務，包括要融入國家發展大局。

不過他表示，北京對深層次矛盾的理解與香港民間的理解南轅北轍，北京一直認為香港的深層次矛盾是經濟問題或貧富懸殊等，但民間認為最大的矛盾是政治權利不平衡及收縮；而對北京來說，香港應融入國家發展，但這樣難以保持香港的國際金融中心地位。

「未來香港情況如無改變，或北京對港政策沒放鬆，香港將會半死不生。」劉銳紹說。

至於外界關注香港防疫政策會否在中共20大後進一步放鬆，如實施「0＋0」入境完全不需檢疫，劉銳紹表示，現在沒有人有答案，因為香港要緊跟北京的「清零」政策，而「清零」政策是展現北京的政治權威，此前香港建制派希望可以進一步放寬，但現在已改口。（編輯：張淑伶）1111017