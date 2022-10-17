更多編輯台推薦新聞：
愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷
生活

愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中共20大
中共20大
新聞專題
中共20大1/145
首頁 / 兩岸

中共20大報告 分析：香港政治經濟都為國家服務

2022/10/17 19:00（10/17 19:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
專家劉銳紹表示，中共20大報告涉及香港部分，反映現階段北京對港政策不會有太大改變。圖為17日北京街頭。（中新社）
專家劉銳紹表示，中共20大報告涉及香港部分，反映現階段北京對港政策不會有太大改變。圖為17日北京街頭。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北17日電）香港的中國問題專家劉銳紹表示，中共20大報告涉及香港部分，反映現階段北京對港政策不會有太大改變，但更重視政治穩定及維護國家安全，連同經濟發展每一樣都是為國家服務。

中共總書記習近平16日發表20大報告，在涉及香港部份，重申堅定不移貫徹「一國兩制」、落實中央全面管治權、愛國者治港，以及落實維護國家安全的法律制度。

報告也提及，要破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，推進粵港澳大灣區建設及支持香港融入國家發展大局。

關於維護國家安全部份，20大報告用詞較19大報告具體。19大報告只提及「履行國家主權、安全、發展利益的憲制責任」，但20大報告明確提及「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

有關經濟發展方面，20大報告也具體提到要解決經濟社會深層次矛盾，而19大報告只提到「保障及改善民生」。

19大報告只提到「堅持以愛國者為主體的『港人治港』」，而20大報告明確寫出要落實愛國者治港原則，相信這些轉變與2019年香港「返送中」運動有關。

劉銳紹對中央社記者表示，20大報告顯示北京現階段對港政策不會有大改變，同時更強調政治穩定及維護國家安全。

他表示，雖然習近平在宣讀報告中沒有提及有關香港維護國安部分，但在文本報告中有提及，相信是避免引起海外國家或外資的敏感反應。

劉銳紹又表示，20大報告反映現在香港的政治、維護國家安全及經濟發展都是為國家服務，包括要融入國家發展大局。

不過他表示，北京對深層次矛盾的理解與香港民間的理解南轅北轍，北京一直認為香港的深層次矛盾是經濟問題或貧富懸殊等，但民間認為最大的矛盾是政治權利不平衡及收縮；而對北京來說，香港應融入國家發展，但這樣難以保持香港的國際金融中心地位。

「未來香港情況如無改變，或北京對港政策沒放鬆，香港將會半死不生。」劉銳紹說。

至於外界關注香港防疫政策會否在中共20大後進一步放鬆，如實施「0＋0」入境完全不需檢疫，劉銳紹表示，現在沒有人有答案，因為香港要緊跟北京的「清零」政策，而「清零」政策是展現北京的政治權威，此前香港建制派希望可以進一步放寬，但現在已改口。（編輯：張淑伶）1111017

延伸閱讀
習近平20大提一中原則九二共識 涉台內容一次看20大報告談10年經濟成就 學者：自我激勵氛圍濃學者：習近平20大報告未直接點名美國 中國際外交路線趨保守
劉銳紹
港府譴責裴洛西訪台 分析：北京對港統戰新模式港府新一屆政助逾半出身親中媒體 協助改善形象
習近平
憂美大幅升息經濟恐陷衰退 亞股走勢分歧習近平20大報告沒驚喜 港股收盤微升
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共20大涉台報告未達600字 學者：2002年來篇幅最少力度卻最大