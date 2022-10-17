港媒：習近平20大報告 關注香港深層矛盾

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（中央社記者張謙香港17日電）分析中共總書記習近平昨天於20大發表的報告，香港若干評論指出，習近平首次把香港的「深層次矛盾」寫入黨代表大會報告，顯示習期許港府改善貧富懸殊等民生問題。

星島日報今天社論表示，20大報告中有關香港的內容，與習近平出席香港回歸25週年的「七一」講話相若，反映出已成為黨策。

北京中央將嚴格執行習的主張，並繼續支持香港發揮金融、法治和專業知識方面獨特優勢，推動粵港澳大灣區、「十四五規畫」、「一帶一路」等國策、經濟發展和民族復興大業。

但社論認為，20大報告特別點出香港仍有兩個不足之處，分別包括完善「一國兩制」和香港司法制度與法律制度，相信這是認為香港一些制度仍有「完善」空間，例如基本法第23條立法。

社論指出，中美角力不斷升級，美國為遏制中國崛起，無所不用其極，不時伺機打「香港牌」，香港至今仍未就23條立法，須完善維護國家安全的法律。

不過，北京中央不會提出具體時間表，港府須因應實際情況適時展開立法工作，以填補國安漏洞。

其次報告首度寫入要破解香港「深層次矛盾」，反映習近平希望港府在政局回穩，應強化管治效能，切實解決困擾港人多年的住房難、看病難、青年上流難、貧富懸殊等問題，改善民生，增加市民對香港與國家的凝聚力和歸屬感。

網媒「香港01」也在報導中指出，習近平的報告出現港澳兩地「深層次矛盾」；過去北京領導人曾多次提及「深層次矛盾」，但這次講話明顯層次較高，也清楚指出「深層次矛盾」的範圍。

報導表示，這次習近平把「深層次矛盾」寫入黨代表大會報告，以往前所未見，顯示習近平及北京中央高度重視香港的深層次矛盾，並定調為「經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。

報導表示，對於北京中央把深層次矛盾集中於經濟民生方面，香港政界似乎早已領悟。

報導引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，習近平提到的完善「一國兩制」，內涵當然包括經濟民生的建設，而北京中央相當清楚香港經濟發展過程中，面對的深層次矛盾何在。（編輯：曹宇帆）1111017