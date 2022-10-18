河北：穩扎穩打 以中國式現代化建設雄安新區

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（中央社記者邱國強北京18日電）有「千年大計」之稱的雄安新區，被質疑建設陷入遲滯。中共河北省委副書記廉毅敏今天則說，雄安新區已投入人民幣4600億元資金。未來將穩扎穩打，以「中國式現代化」加以建設。

中國共產黨第20次全國代表大會下午舉行集體採訪，邀集河北、北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、吉林等7個華北及東北省級黨委高層出席。兼任河北省委秘書長的廉毅敏在回答媒體提問「雄安新區」未來的發展時，作上述表示。

廉毅敏仍強調，「雄安新區」是由以習近平為核心的黨中央作出的「重大歷史性戰略決策」。河北省堅決貫徹習近平的指示和黨中央的決策，以「大歷史觀」辦好這件「千年大計，國家大事」。

他說，雄安新區建設有3個維度。一是堅持「規劃第一，質量第一」，依「世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位」的標準，完成了1+4+26個規劃體系，確保「把每一寸土地規劃得清清楚楚」，穩扎穩打地推動建設。現在，重點片區和重點工程的推進非常順利，累計已完成投資4600億元（約新台幣2兆240億元）。其中雄安高鐵站，京雄高速都已建成通車。

二是牢牢把握「承接北京非首都功能」的初心，首批紓解北京非首都功能的高校（大學院校）、醫院、央企「全部在有序推進」。其中，中國中化等央企的總部已啟動建設，北京援建的「三校一院（醫院）」已接近基本建成。

三是生態環保，加速恢復白洋淀這個「華北之腎」，一體推進湖水清淤、治汙、防洪、排澇，劃定鳥類棲息地。整個淀區水質穩定保持在國家3級標準以上。

廉毅敏說，雄安新區的建設將按照黨中央的決策部署規劃引領「穩扎穩打」。而中共20大報告對「高標準高質量建設雄安新區」提供一致的要求，接下來河北會抓住這個歷史機遇，以「中國式現代化」推進雄安新區的建設。

他說，河北將聚焦「雄安質量」，建設社會主義現代化城市；聚焦承接功能，形成示範效應，打造幹實創業的城市；聚焦生態保護，持續保護好白洋淀，打造生態宜居城市。

同時深化改革創新，加快高端、高清產業聚集，打造雄案新區為貫徹落實新發展理念的創新發展示範區；打造高質量發展的樣板。河北會持續「釘釘子地去建設」雄安新區。

雄安新區於2017年4月1日成立，被官方宣傳為「千年大計」，曾受到中國上下聚焦，甚至引發遷入當地開店、購屋的風潮。但因條件限制，加上北京機構人員遷往當地的意願偏低，導致開發陷入遲滯。更有媒體直指，號稱亞洲規模最大的雄安高鐵站，如今往來北京的高鐵列車已減為每天僅1班。（編輯：張淑伶）1111018