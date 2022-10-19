20大要求打贏局部戰爭 分析稱中國無意全面大戰

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（中央社台北19日電）中共20大報告涉及國防的部分，提到「打贏局部戰爭」，有別於19大報告中的「打贏戰爭」。港媒分析稱，這顯示中國「並沒有全面大戰的意圖」，在當前國際形勢中是一個清晰的信號。

中共總書記習近平16日在中國共產黨第20次全國代表大會開幕式上作報告，其中第12部分談到國防和軍隊。報告稱「加強軍事力量常態化多樣化運用，靈活開展軍事鬥爭，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」。

這和2017年19大報告的描述不同。19大報告中，有關國防和軍隊現代化的部分是放在第10個部分，相應描述是「提高基於網絡訊息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」。

港媒香港01今天發文分析稱，打贏戰爭和打贏局部戰爭，顯然是不同的。

文章說，打贏局部戰爭的說法在20大之前也出現過。18大報告曾指出「積極運籌和平時期軍事力量運用，不斷拓展和深化軍事鬥爭準備，提高以打贏訊息化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務能力」。

從18大重在強調提高以打贏訊息化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務能力。到19大報告重在強調「有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」。再到20大報告強調「塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」。

文章稱，可以看出，中國雖然強調軍隊是要準備打仗的，但並沒有全面大戰的意圖。

文章並稱，「在中美博弈日趨激烈，台海局勢浪疾風高的當下，20大報告凸顯打贏局部戰爭，本身是一種清晰的信號」。中國沒有打算和包括美國在內的任何國家有大衝突的意圖，但對於圍繞中國可能爆發的局部戰爭有所準備。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111019