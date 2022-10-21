英國擴大BNO簽證適用範圍 中國外交部不滿

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英國政府日前宣布擴大英國海外國民簽證的適用範圍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港21日電）英國政府日前宣布擴大英國海外國民（British National Overseas, BNO）簽證的適用範圍引起中國不滿；中國外交部駐港代表機構今天要求英方停止藉由BNO干預香港事務。

中國外交部駐香港特派員公署發表聲明說，英國政府修訂入境規則，擴大 BNO 英國國民海外護照 英國國民海外護照全稱British National （Overseas）Passport，簡稱BNO，是英國當年撤出香港前發給港人的一種護照。

BNO於1987年7月1日起簽發，持有人名義上是英國國籍，但須受英國入境管制且沒有居留及工作權利，實際上不是英國公民。

BNO的申請最初由香港人民入境事務處處理，香港主權移交之後改由英國內政部處理。

在香港，BNO於1997年9月30日截止登記，目前不論任何情況都不會接受新登記。此前領取到BNO的港人，身分終生有效，可續領這種護照。

截至2020年2月24日，英國內政部統計的有效BNO護照共有34萬9881本。在香港另有約290萬人符合申請資格。 看更多 關閉 簽證適用範圍，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，悍然干預香港事務和中國內政，公署表示強烈不滿和堅決反對。

公署發言人批評英方違反中英雙方有關約定，一再企圖借BNO「挖香港牆角」，抹黑特區政府。

發言人聲稱，英方擴大BNO簽證適用範圍，根本不是為了「和港人站在一起」，而是企圖轉嫁自身國內矛盾，炒作政治議題，攫取經濟私利，只會將更多港人變成「移民陷阱」中的「二等公民」。

發言人敦促英方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止借BNO議題干預香港事務的「殖民夢囈」。

英國政府日前修訂入境規則，降低1997年回歸後出生的港人申請BNO簽證門檻。

根據修訂條文，符合上述年齡要求的人，只要父母其中一方擁有BNO身分，便可以獨立申請BNO簽證，移居英國；這項修訂將於11月30日生效。

英方曾預計，未來5年大約有9700至1萬1700名港人受惠。

BNO是英國國民（海外）護照，名義上是英國國籍，但沒有英國居留權。

英國早年殖民統治香港時，發給港人英國屬土公民（BDTC）護照，其後改由BNO護照取代。一般而言，BDTC護照持有人在英國享有的權利優於BNO護照持有人。

英國取消BDTC護照及改發BNO後，據統計，當時約有300萬人登記申請BNO─但實際申請的人數有限，而相關登記程序於1997年終止，即期限之後無權申請。

香港實施國安法後，英方批評此舉違反中英聯合聲明，為此准許持有BNO的港人及其家屬申請赴英讀書或工作，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

英國官方統計，2020年中，約有35萬港人持有BNO，另有290萬港人符合申請BNO資格。（編輯：曹宇帆）1111021