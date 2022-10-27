北京智囊：陸需保持經濟成長 否則恐有金融風險

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（中央社台北27日電）中共總書記習近平展開第3任期，中國經濟走向受矚，全國政協經濟委員會副主任楊偉民表示，未來5年經濟成長需在合理區間，否則會帶來經濟金融風險，另經濟成長也需重回疫情前的水準。

中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局常委，都是總書記習近平的「習家軍」，而被視為市場派的副總理胡春華「出局」，加上多位市場較為熟悉的財金、經濟官員，如人行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、財長劉昆不在中央委員名單之列，外界解讀「政治忠誠重於經濟」，經濟政策恐怕會出現變化。

陸媒「中國新聞周刊」今天則刊出楊偉民專訪，強調未來5年發展經濟仍是重點，是朝全面建設社會主義現代化國家起步的關鍵時期。

楊偉民表示，20大報告明確了未來5年是全面建設現代化國家新征程的一個基本定位，未來的5年，除要檢驗有哪些需要完善，為改革指明方向外，更要為2035年基本實現現代化奠定經濟基礎。

他指出，一個重要標誌是人均國內生產毛額（GDP）要邁上新的大台階，以達到中等已開發國家水平。因此未來5年，需要努力增加GDP及人均GDP水平，此外也要保持經濟成長在合理區間，「否則會帶來一系列經濟金融風險」。

楊偉民並未進一步說明會帶來哪些經濟金融風險，但凸顯目前經濟表現不如往年。

他指出，2013年至2021年，中國經濟平均年增6.6%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體3.7%的水準，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，2020年至2021年的2年平均增長5.1%，較疫情前的2019年下降近1個百分點，而今年是疫情衝擊的第3年，前3季成長3%，低於5.5%的預期目標。

他強調，未來5年要努力爭取使中國經濟成長重回疫情前的水平，以確保到2035年人均GDP能達到中等已開發國家水平，基本實現現代化。

楊偉民指出，對外開放是中國的基本國策，是經濟取得成功的重要經驗，對外開放的大門不僅不會關閉，而且只會越開越大。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1111027