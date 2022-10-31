全國僑聯副主席盧文端：大陸放寬檢疫是必然趨勢

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（中央社記者張謙香港31日電）中國問題專家、全國僑聯副主席盧文端今天指出，在中共20大後，中國大陸方面放寬入境檢疫限制是必然勢趨。

盧文端被視為解讀北京對港政策的權威，明報今天刊登他的撰文指出，中國大陸的航空公司計畫10月底恢復多條國際航線就是一個訊號，因為這是中國復甦經濟、構建開放新格局、實現國際國內「雙循環」的需要。

他並表示，北京中央支持香港大幅放寬入境檢疫限制對疫情的影響及走向，實際上已經發揮了先行先試的作用，為中國大陸提供了重要參考。

而香港舉辦國際金融領袖投資峰會，採取方便海外與會嘉賓的檢疫限制安排，也為中國大陸提供了借鑑，相信香港市民所期待的中國大陸放寬入境檢疫限制安排，會慢慢循序漸進、按部就班出台。

他在文章中還指出，中共20大通過的「中國共產黨章程（修正案）」中，將「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」提法寫入黨章，這是中共中央總結「一國兩制」實踐得出的歷史性結論，也是執政黨的憲制性宣示和承諾。

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據其解讀，基本法第5條原文是：香港「保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變」，但20大沒有採用「50年不變」的提法，而是強調「長期堅持」、「長期不變」，表明北京中央對「一國兩制」實踐規律和世界大格局演變的深刻掌握，也給世界上所有關心香港「一國兩制」發展的人派了一個大大的「定心丸」。

盧文端同時是中國和平統一促進會香港總會理事長。（編輯：陳沛冰）1111031