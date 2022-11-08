香港反送中612基金秘書施城威被捕

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（中央社記者張謙香港8日電）與香港「反送中」運動有關的「612人道支援基金」秘書施城威日前被警方逮捕，警方指他涉嫌串謀勾結外國勢力。

綜合本地媒體報導，警方國家安全處5日在機場拘捕了38歲的施城威，指他涉嫌干犯香港國安法第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

據報導，施城威獲准以港幣10萬元交保外出候查，同時交出旅行證件，明年2月向警方報到。

2019年，泛民主派團體發起大規模遊行示威，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威演變成為大規模衝突，許多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

今年5月，警方依國安法拘捕了基金5名信託人及施城威，信託人是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、藝人何韻詩、嶺南大學前學者許寶強。

當時警方指他們涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反國安法第29條。

但警方其後只是依社團條例起訴陳日君等5人及施城威，指他們沒有在特定時間內為基金申請註冊或申請豁免註冊，案件已於9月在西九龍裁判法院開審。

一般而言，違反社團條例並非嚴重罪行。（編輯：唐佩君）1111108