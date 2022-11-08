山東臨沂小區未增病例卻不解封 居民討說法遭防疫人員圍毆

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山東臨沂蘭山區發生防疫人員對居民拖拽、毆打等暴力行為，7人被警方拘留。（圖取自界面新聞網頁jiemian.com）

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（中央社台北8日電）山東臨沂蘭山區發生防疫人員對居民拖拽、毆打等暴力行為，7人被警方拘留。有網友稱，起因是小區被封10多天都沒有陽性病例又不解封，居民想問個究竟就被打，嘲諷「這是黑社會吧」。

據界面新聞今天報導，蘭山公安分局今天在其微信公眾號通報，7日下午4時許，蘭山區蘭山街道社區防疫工作人員陸某亮、趙某政、趙某洲等人與社區居民發生衝突，並有拖拽、毆打等行為。

案件發生後，公安機關立即受案調查。目前，違法行為人陸某亮、趙某政、趙某洲等7人已被依法行政拘留。

通報指出，下一步，公安機關將對侵害公民人身安全等合法權益的違法犯罪行為依法嚴厲打擊，全力維護社會和諧穩定。

在中國社群平台微博上，有網友表示，事發地點在山東省臨沂市蘭山區龍盛幸福里小區。

根據微博上流傳的影片及截圖，多名穿著白色防護衣的人，將一名穿深色衣服男子拖拽出馬路並毆打他。（圖取自微博weibo.cn）

此前因為該小區有密切接觸者而被封區，密接已被帶往隔離，而小區被封了13天都沒有陽性病例。周圍都解封，但該小區仍未解封，有業主想問物業管理，物業管理叫來了村委，「然後走的慢的就被打了」，還說「魔幻的是被打完就解封了」。

另有網友表示，小區沒有陽性也莫名奇妙被封了10多天，周圍的小區都已解封，有居民找物業管理要個說法，結果就被打，「最可笑這個小區上午剛打完人晚上發通知解封」。

根據微博上流傳的影片及截圖，多名穿著白色防護衣的人，將一名穿深色衣服的男子拖拽出馬路並打他，也有「大白」用棍狀東西打向跪地的男子。

不少網友留言批評防疫人員的暴力行為，「穿著最白的衣服，做著最黑的事情」、「這是黑社會吧…」、「看著就像曾經唐山燒烤攤的人套上了大白」。

另有網友表示，「防護服不是『尚方寶劍』，不要穿上這身衣服就覺得高人一等，真是讓那些認真工作的大白跟著你們一起丟臉。」（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111108