中國放寬入境檢疫限制 國際機票酒店搜尋量飆升

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（中央社台北11日電）中國今天公布優化防疫20條，縮短入境隔離天數，取消入境航班溶斷機制，中國的國際機票酒店平台搜尋量大幅飆升。其中，去哪兒平台數據顯示，國際機票搜尋量瞬間升至近一年的峰值。

中國官方11日下午公布優化防疫20條措施，其中包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。

綜合澎湃新聞、中新經緯及第一財經11日報導，官方發布後，多個旅遊平台的國際機票搜尋量大幅飆升，其中攜程平台的機票搜尋量較前一天增加超過1倍。

去哪兒平台數據顯示，國際機票搜尋量瞬間升至近1年峰值。截至11日下午2時，實時搜尋量較昨天同期增加3倍，仍在增長中，反映國際旅客的需求依然存在。

同程旅行國際機票搜尋量也迅速上升，1小時內搜尋量較前一天同一時段上升448%。

飛豬旅遊平台數據顯示，新政策發布後僅1小時，平台上的國際機票搜尋量較去年同期增加超過3倍。

此外，多個旅遊平台上酒店、民宿和部分旅遊目的地搜尋量也大增，其中酒店搜尋量增加近7成。

報導引述民航業內人士林智傑分析，新政策有助於國際商務往來，以及提升航空公司的國際航線的客運量；現在國際航班數量已較今年中增加了2倍多。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧表示，調整隔離政策、取消中風險區設定，對於在精準防控下釋放人口流動性起到積極作用，也一定程度上利好國內航空及旅遊業復甦。

不過，COVID-19疫情自2020年初爆發以來，中國國家移民管理局多次強調非緊急非必要不出境，迄今民眾申辦出國旅遊簽證難上加難。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，有外媒記者提問，中國民眾是不是可以不受疫情限制進行國際旅行？

中國外交部發言人趙立堅表示，相信在中方發布這些進一步優化疫情防控措施後，「會改善跨國的旅行」，也方便有關商業人士來中國進行投資興業。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111111