中國優化防疫措施後 多地取消區域全員核酸檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國政府日前提出優化防疫20條措施後，包括上海市等多地宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。圖為9日廣州市民在華林街道核酸檢測站做核酸檢測。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國政府日前提出優化防疫20條措施後，陸媒披露，截至今天，包括上海市等多地都已積極調整現行防疫政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測；中國駐多國使館也放寬赴華前的防疫要求。

據陸媒第一財經不完全統計，截至今天，包括陜西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行防疫政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。

海南三亞則是11日當天就宣布取消區域全員核酸檢測。

此外，香港01今天報導，中國駐美國、英國、加拿大、新加坡、印度等多國大使館發布通知表示，調整赴華人員防控措施，所有搭乘航班赴華人員只需在登機前48小時內做1次核酸檢測，並憑核酸陰性證明申領健康碼入境。

若是轉機旅客，可在始發地或中轉地選擇其中一個地方進行核酸檢測，轉機時毋須進行第2次檢測及再申請健康碼。

通知也指出，對於有既往感染史、密切接觸者、有疑似症狀、檢測結果不確定等人士，不再設置額外排查要求，均可單憑核檢陰性證明申領健康碼。

中國駐新加坡及印度大使館的通知也提到，前往港澳或在港澳轉機到中國大陸的旅客毋須申請健康碼，但要遵循當地政府相關防疫要求。

中國國務院聯防聯控機制11日發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」，對進一步優化防控工作提出了20條措施，包括將原本對密切接觸者及入境人員實行的「7+3」，調整為「5+3」，也就是5天集中隔離加3天居家隔離。

此外也制定規範核酸檢測具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正一些不科學做法。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111114