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20條亂象 中國官方藉記者會及評論收緊防疫口徑

2022/11/17 16:50（11/17 17:28 更新）
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圖為9日廣州市民接受核酸檢測。（中新社）
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（中央社記者邱國強北京17日電）優化防疫20條引發爭議後，中國國家衛健委發言人米鋒今天說，既要持續整治層層加碼，防止「一封了之」，也要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，堅定落實「動態清零」。

除由中央官員表態警告防疫不得放鬆，中共官媒人民日報今天發表署名「仲音」、針對20條撰寫的第5篇防疫政策評論文章，指抗疫鬥爭「要算眼前帳，更要算長遠帳」。而「堅持動態清零絕不是發展的阻力，而是發展的助力」。「實現動態清零，我們有足夠的優勢。黨具有無比堅強的領導力、組織力、執行力」。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行例行記者會。中國網報導，米鋒指出，優化防疫20條發布以來，各地在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務等方面採取了更精準措施，一些地方也在及時糾正與第9版方案和20條措施不相符的作法。

但米鋒仍強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，「完整、全面、準確」理解和把握優化防控工作的部署舉措。堅決反對兩種傾向，既要持續整治層層加碼，防止「一封了之」，又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好20條措施不折不扣落地落實。

針對中國民眾反映，部分地方政府在20條取消「次密接」後陽奉陰違，將「次密接」人員直接認定為「密接」。中國國家疾控局副局長沈洪兵強調，這種升級管控是沒有必要的。

至於人民日報今天發表的第5篇相關文章，則以「算大帳，看優勢」強調，疫情面前，中國堅持「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子」。

文章聲稱，抗疫鬥爭「要算眼前帳，更要算長遠帳」。短期內「以快制快」處置突發疫情，嚴防外溢擴散和規模性反彈，難免會對發展造成一定的暫時影響。但放眼長遠，換來的將是更健康持久的發展。實踐充分表明，「堅持動態清零絕不是發展的阻力，而是發展的助力」。

文章又說，「動態清零是成本最低的抗疫策略」，如果算總帳，中國的防疫措施是「最經濟的、效果最好的」，且實現動態清零「我們有足夠的優勢」。

文章最後再度強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，堅決落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。（編輯：呂佳蓉）1111117 

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