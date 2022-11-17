雙重民怨巨大壓力鍋 中國官媒轉彎宣傳病毒不可怕

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（中央社台北17日電）中國防疫緊鬆皆惹民怨，雙重壓力鍋瀕臨界點，政府推優化防疫「20條」軟化清零苛政後，中國官媒也唱和，發布北京、廣東、重慶等城市數萬名染疫者中僅5例重症，讓病毒可怕程度轉彎。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2萬3276例（含確診與無症狀感染者），本土病例單日新增2萬3132例、境外移入144例。

其中新增本土確診2328例，包括廣東1246例、北京172例、重慶172例、河南137例、四川111例例等；另本土無症狀感染2萬804例，主要為廣東8576例、重慶3900例、甘肅1545例，河南1521例、內蒙古1043例等。

16日單日新增以廣東9822例及重慶4042例（含確診及無症狀感染）居多。

其中北京新增本土感染者434例，當局表示新增病例和疫情涉及區域持續增加，疫情仍處於進展期，防控工作處於吃緊階段。

另重慶市新增本土感染4072例，為控制疫情發布關於進一步加強離渝人員出行管理的通知。廣州市新增1萬2301例，感染者人數持續攀升，主要集中在海珠區高風險區域。海珠區延續強化防控措施至11月19日24時。

中國抗疫奉行動態清零，導致地方政府採取極端防疫，屢見數例封控甚至一例封控案例，失去外出自由加上搶菜難、就醫難，釀出不少悲慘社會事件，民怨壓力鍋瀕臨界點，近期河南鄭州富士康廠區員工更因物資不足及對染疫的恐懼大規模徒步返鄉後，中央改推優化防疫「20條」軟化清零苛政。

「20條」縮減了封控力度，包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。

中國官媒健康時報網16日報導，在「20條」發布後的幾天內山東、安徽、河南、海南、青海多地相繼發布例如取消查驗48小時核酸、倡導婚宴應辦盡辦、不再甄別次密接等措施。

但另一方面，長期因衛教新冠病毒可怕而必須要被封控的民眾反而因為取消全員核酸感到害怕。網傳「河北石家莊市要成（徹底放開）試點城市了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」

健康時報開始報導病毒的嚴重性減弱，16日提到當前北京、廣東、重慶等地疫情雖處於增溫狀態，但從各地最新公布的數據，北京累計1187例感染者中，重型2例；重慶逾8000例感染者中，重型3例；廣州逾3萬感染者中，無一重型或危重型患者；河南鄭州本輪疫情中也沒有重型和危重型病例。

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中國工程院院士張伯禮近日受訪也強調，數據顯示，當前確診感染者中大部分為無症狀感染者。這一情況是基於病毒形成群體免疫屏障，認為從病毒進化規律推測，病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率較大。

中國人民日報15日雖仍喊堅定不移貫徹「動態清零」總方針，強調並非「躺平」抗疫，但中央新措施軟化，言論風向也開始轉向新冠病毒並非那麼可怕。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111117