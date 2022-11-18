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中國新生兒創近年新低 人口數逼近負成長警戒線

2022/11/18 15:47
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（中央社台北18日電）據中國國家統計局公布的數據顯示，去年全年中國出生人口僅1062萬人，創下近年來新低，31個省分當中，共13個省分人口自然增長率為負，中國總人口已經快達到負成長的警戒線。

中國媒體第一財經17日報導，國家統計局出版的「中國統計年鑑2022」公布31省的人口出生率、死亡率和自然增長率，經梳理發現，去年雖有4個省分出生率超過千分之10，但13個省的人口自然增長率為負。

總計出生人口僅1062萬人，創下近年新低，而48萬人的淨增人口更創下近60年來（1962年以來）新低，中國總人口已經快達到負增長的警戒線。

4個超過千分之10的省分，都是位於西部的西藏、貴州、寧夏和青海，5個省分超過千分之9，分別是海南、廣西、甘肅、廣東和雲南，江西、福建、安徽和河南出生率達到或超過了千分之8，陝西逾千分之7.52也超過全國平均值。

另由人口自然增長率分析，中國31個省分中，13個省分2021年人口自然增長率為負，分別是黑龍江、遼寧、吉林、四川、重慶、內蒙古、湖南、江蘇、天津、上海、湖北、河北、山西。

從區域分布來看，主要集中於東北、華北、中部、西南的川渝地區，山東和安徽這兩個省分也在人口自然負成長的邊緣，而且13個省分中，江蘇、湖北、湖南、內蒙古、山西、天津為近幾十年來自然增長率首次轉負。

雖然人口出生率較高的地方，往往是城鎮化較低的地方，不過也有例外，第一經濟大省廣東去年的城鎮化率居中國第4，僅次於上海、北京和天津，但廣東的出生率達千分之9.35，與雲南並列全國第8。

數據顯示，去年廣東出生人口118萬3100人，連續兩年成為唯一超過新生兒逾百萬的省分，比居次的河南多39萬人。

探究中國人口數的變化為何日益衰微，美國自由亞洲電台（RFA）報導，北京政治獨立學者吳強表示，目前中國遇到了人口結構的轉折點，這是過去數十年計劃生育政策的加速結果。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1111118

吳強
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