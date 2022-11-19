中國國歌誤寫為「榮光」 國欖會：圖像操作員失誤

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橄欖球頻道RugbyPass在其上傳香港對葡萄牙賽事，現場播放中國國歌的片段中，字幕誤植「榮光」的英文歌名。圖為11月6日香港對戰葡萄牙的賽事畫面。（圖取自世界盃橄欖球賽官網rugbyworldcup.com）

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（中央社台北19日電）橄欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙賽事的轉播中，賽前現場播放中國國歌但字幕卻錯誤寫上「願榮光歸香港」的英文譯名，香港橄欖球總會表示，國際橄欖球理事會解釋是「圖像操作員」失誤。

11月6日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的橄欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙的賽事，根據橄欖球頻道RugbyPass在Youtube播放該場賽事的精華片段，賽前現場播放中國國歌「義勇軍進行曲」，但字幕錯誤寫上「GLORY TO HONG KONG」，即「願榮光歸香港」的英文譯名，以及「NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」（香港國歌）的字眼。

今天下午相關影片已在YouTube上被移除。

綜合香港01及明報等港媒報導，香港橄欖球總會今午發聲明稱，相關片段所見，香港男子隊列隊唱起中國國歌「義勇軍進行曲」，但在電視轉播中，國際橄欖球理事會的製作團隊將國歌標成另一首歌名並製成字幕說明。

香港欖總指，直至比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，國際橄欖球理事會或其營運廣播或製作團隊也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，港方也沒有被告知國歌的名稱會出現在轉播報導中。

香港欖總指，獲悉此事後已即時向國際橄欖球理事會查詢，國際橄欖球理事會次日回覆，解釋這是「圖像操作員」的失誤，並已就此錯誤向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播影片和其他發布的影片中更正。

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香港欖總表示，聯絡了國際橄欖球理事會和多個網上平台，確保此片段從平台上刪除，並已向國際橄欖球理事會表達強烈不滿，並對事件深表遺憾。

報導指出，香港欖球總會今天再公布，在查閱過往國際比賽片段時，確認國際橄欖球理事會的廣播製作人員於今年7月23日的2023年橄欖球世界盃外圍賽香港對東加的比賽中，也使用了同樣的錯誤字幕。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111119