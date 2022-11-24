更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
運動

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

李克強再次預告降準 市場估中國央行將火速落實

2022/11/24 11:42（11/24 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國務院總理李克強22日釋放降準訊號，市場認為近期可望具體消息。（中央社檔案照片）
中國國務院總理李克強22日釋放降準訊號，市場認為近期可望具體消息。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國國務院總理李克強於國常會釋放降準訊號，有鑑於過去幾乎「言出必行」，市場多認為在未來不久可望有進一步的具體消息。中國上一次宣布降準是在今年4月，降準1碼。

根據中國國務院網站發布，李克強22日主持國務院常務會議時指示，要「加大金融對實體經濟支援力度，並適時、適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，這席話被外界解讀為「預告降準」。

按照過往經驗，李克強對於降準的明示或暗示，幾乎是「言出必行」，僅2020年6月17日國常會做出指示後「落空」。

中國人民銀行（中國央行）上一次宣布降準是在今年4月15日，當時指示將在4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（1碼），共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）。

在此之前，李克強於4月13日的國常會指示，「要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度」。

換句話說，當時中國央行在短短2天內就做出反應。

然而，這樣「一如既往的高效率」背後也引起了北京高層強行干涉的疑慮。華爾街日報曾於去年12月6日，中國央行宣布降準時曾發布報導指出「中國人民銀行奉旨閃電降準，獨立性蕩然無存」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據公開資訊，李克強於2021年12月3日與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）視訊時提到「適時降準，加大對實體經濟」，隨後中國央行於12月6日宣布降準；此外，去年7月7日李克強在國常會預告降準後，中國央行隨後於7月9日宣布降準。

報導引述曾任IMF中國部門主管的康乃爾大學教授普拉薩（Eswar Prasad）說：「中國人民銀行推動金融自由化及更市場導向的貨幣政策框架，曾有一定的運作自主空間。這個運作自主概念如今與政府加強干預經濟的地位衝突，節節敗退。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111124

#李克強
#中國央行
#中國人民銀行
李克強
東協+3峰會 李克強：深化產業分工便利人員往來 東協中國峰會 同意盡快重新開放穩定供應鏈
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族