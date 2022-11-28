中國地方高層調動 陝西省長趙一德升省委書記

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（中央社台北28日電）中共20大後再有地方人事調動。新華社公布，由國資委主任郝鵬接任遼寧省委書記，而現任陝西省長趙一德升為陜西省委書記，成為最年輕的省委書記。

新華社28日報導，日前中共中央決定，張國清不再兼任遼寧省委書記、常委、委員職務，由郝鵬接任遼寧省委委員、常委、書記。

新華社27日公布，中共中央決定，劉國中不再兼任陜西省委書記、常委、委員職務，由趙一德接任陜西省委書記。

據星島日報報導，62歲的郝鵬，陝西鳳翔人；西北工業大學飛行器製造工程系畢業，工學碩士，高級經濟師。曾任青海省省長、中共西藏自治區黨委副書記、西藏自治區人民政府常務副主席、國務院國有資產監督管理委員會主任、黨委書記。

57歲的趙一德是浙系幹部，浙江溫嶺人，長期在浙江任職，曾任溫州市長、衢州市委書記、浙江省委秘書長、杭州市委書記等，2018年擔任河北省委副書記，2020年擔任陝西省長，現在成為最年輕的省委書記。

60歲的劉國中曾任中共黑龍江省委常委、省委秘書長、副省長，全國總工會副主席、書記處書記，四川省委副書記等職，2016年底擔任吉林省長，2018年擔任陝西省長，2020年7月任陝西省委書記，在中共20大晉升為政治局委員。

報導引述消息指，劉國中將調中央，候任國務院副總理。中共20屆中央委員、延安市委書記趙剛預料將升任陝西省長。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111128