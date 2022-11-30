中國商務部：對台灣聚碳酸酯進行反傾銷立案調查

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中國商務部30日公告，即日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯塑料進行反傾銷立案調查。圖為停靠高雄港貨櫃船進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國商務部今天公告，即日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯塑料進行反傾銷立案調查，該案起於5家當地公司代表中國聚碳酸酯產業正式提交的反傾銷調查申請。

中國商務部官網30日發布「2022年第35號關於對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查的公告」，指本次傾銷調查期為2021年7月1日至2022年6月30日，產業損害調查期為2018年1月1日至2022年6月30日。

「公告」稱，10月8日收到聊城魯西聚碳酸酯有限公司、寧波浙鐵大風化工有限公司、四川中藍國塑新材料科技有限公司、濮陽市盛通聚源新材料有限公司和萬華化學集團股份有限公司等5家公司請求對原產於台灣的進口聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）進行反傾銷調查。

根據「公告」內容，這次反傾銷調查範圍為原產於台灣的進口聚碳酸酯，主要用途用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。利害關係方應於公告發布之日起20天內，向中國商務部貿易救濟調查局登記參加本次反傾銷調查。

該案調查時間將從2022年11月30日起開始，預計2023年11月30日前結束，特殊情況下可延長至2024年5月31日。（編輯：楊昇儒）1111130