許勝雄：大陸若很快修正封控 對台商有很大紓解

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）中國大陸多地民眾抗議要求官方儘快結束嚴苛的清零防疫政策，海基會代理董事長許勝雄今天表示，大陸如果很快地修正封控，對台商的生產體系會有很大的紓解。

海峽交流基金會2日舉行第11屆董監事第7次聯席會議，許勝雄在會前接受媒體訪問時作上述表示。

許勝雄指出，全世界今年的經濟成長率不樂觀，尤其明年還有很多挑戰。台商在全球布局，中國大陸是台商很重要布局的地方，在整個生產供應鏈裡，產業鏈要很順利地去推動，廠商才有辦法把產品賣到全世界去。

他強調，大陸提出了「速封速解」、「快封快解」，對廠商生產體系、人員流動、物品輸配，應就比較容易去處理。如果時間拖長，會有零組件整套供貨的問題；如果很快地去處理封城、封道路行為，會對台商在整個生產體系有很大的紓解。

許勝雄也說，由於中國大陸太大，上面下達指令後，要實施到地方要一點時間，現在很多地方已做適度回應，「應該是好事」。

對於前中共總書記江澤民逝世，許勝雄表示，江澤民是促成「辜汪會談」很重要拍板人，兩岸因而有很多合作、協商空間。任何一件事有不同層面，但不管怎樣，兩岸往和平方向邁進，是兩岸大家要去做的，期待兩岸要穩定發展。

他還提到，新的政府有新政策，全球面臨嚴苛環境條件，有很多灰犀牛、黑天鵝，全球有通膨、疫情、利率升高問題、氣候變遷問題。

許勝雄說，兩岸間的政府、社會、企業面臨很多挑戰，沒有疑慮去浪費不必要的時間跟資源，「這是很重要的事」。（編輯：楊昇儒）1111202