華爾街日報：郭台銘致函北京 促成清零政策轉向

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，鴻海集團創辦人郭台銘在富士康鄭州廠動盪後致函北京當局，指嚴格防疫將危及中國的供應鏈地位，在動態清零政策轉向中發揮重要作用。

據報導，一個多月前，鴻海旗下富士康在河南省鄭州市的廠區因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制陷入動盪，郭台銘當時在寫給北京高層的信中警告，嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並要求更公開透明解釋富士康員工所受限制。

知情人士說，中國衛生官員與政府顧問抓住郭台銘致函機會，強力主張政府需要加快鬆綁防疫限制。數週後，北京、上海等大城爆發示威，讓決策幕僚敦促鬆綁防疫限制更有說服力。

郭台銘辦公室透過聲明否認此事，鴻海與中國國務院新聞辦公室尚未回應採訪要求。

報導引述知情人士表示，主張鬆綁防疫限制的中國官員與幕僚認為，動態清零政策雖成功維護民眾健康，但要調整策略面對變異病毒株Omicron。他們認為，Omicron致命率降低，但傳染力增強，將在民眾厭倦之際帶來更多封控、擾亂民生經濟、威脅中國作為全球製造大國的地位。

嚴格防疫近3年後，中共總書記習近平在內的北京高層原本就考慮鬆綁限制，但他們謹慎行事，沒有設定限制解除的時程。動態清零政策壓低COVID-19死亡數，但有損經濟成長，策略重大變更需要習近平親自拍板定案。

10月下旬，替蘋果公司（Apple）組裝iPhone的富士康鄭州廠許多員工眼見疫情升溫而逃離園區。11月2日，地方政府下令廠區所在地展開7天「全域靜態管理」，禁止所有非必要人員流動。

加強防疫結果一團亂。許多員工被關在宿舍內，或被巴士載往遠離廠區的隔離場所，其他員工則因害怕染疫而拒絕重回產線工作。11月下旬，富士康鄭州廠爆發員工抗爭，公司方面說法是部分新進員工對待遇存有疑慮。

富士康鄭州廠動盪促使蘋果制定將部分產線移出中國的計畫，三星（Samsung）、福斯（Volkswagen）等國際大廠在中國生產也受防疫限制影響。

知情人士表示，北京高層擔心動態清零政策擾亂、美中政治緊張加劇，可能導致中國與世界其他地方脫鉤更加嚴重。

據報導，郭台銘致函北京高層後，中國政府的防疫論調開始轉變。

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中共喉舌淡化COVID-19嚴重性，國務院接著在11月11日公布「進一步最佳化防控工作」20條措施。但防疫新規留有不同詮釋空間，隨著病例數激增，地方政府持續以封控應對。11月下旬，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市一處民宅火災造成至少10人喪命，引發的反封控示威蔓延到其他多座大城。

據知情人士說法，北京高層認為這波示威不構成嚴重政治威脅，但部分幕僚把握機會持續敦促鬆綁防疫限制。中國政府昨天公布10條新措施，取消許多隔離與病毒檢測要求，並限縮地方政府實行封控的權限。（編輯：楊昭彥）1111209