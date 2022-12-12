港媒：中國擬重振共享單車行業 形成良性競爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港12日電）據香港媒體報導，中國大陸的「共享單車（自行車）」經過蓬勃及衰落後，大陸方面有意重振這個行業，讓其有序發展，形成良性競爭。

明報今天在報導中出，「共享單車」在2016年正式進入廣州和深圳兩市，其中在深圳，當時有小藍單車、ofo、小鳴、摩拜等多家營運商，短短半年時間，「共享單車」數量突破52萬輛；2017年最高峰時，營運企業達到10家，投放車輛89萬輛。

2017年8月和9月，廣州、深圳當局治理「共享單車」無序發展。隨後，小藍、小鳴、酷騎和ofo等企業相繼退出深圳市場。

2018年4月，美團收購摩拜，最終形成3家「共享單車」在深圳營運的局面；廣州的情況與深圳一樣，目前也僅剩3家在營運。

報導表示，目前深圳的「共享單車」有42萬輛。

報導引述消息指出，為了讓深圳「共享單車」市場持續發展，深圳市交通運輸部門年底將透過公開招標方式，確定營運企業與投放數額，以促進企業良性競爭。

有關部門還會對營運商進行考核評分，讓企業增加或減少自行車投放數額，但當局推出的方案引起企業之間爭議。

據報導，相對於深圳公開招標爭議不斷，過去同樣受「共享單車」氾濫影響的廣州，早於2019年完成第一輪招標，3家企業在全市投放40萬輛自行車，期限為3年。

報導表示，廣州將再度啟動招標，在全市重新投放40萬輛自行車。為防止再出現過去「共享單車」亂停亂放的問題，廣州建立相應服務品質考核和營運配額調節機制， 將根據考核情況，動態調整3家企業的具體配額，並定期向社會公布考核結果。

報導引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說，「共享單車」仍有市場，不少市民認為其方便出行，也吸引遊客使用。

但他認同「共享單車」的營運企業不能太多，不然會造成野蠻成長、惡性競爭；小量且有一定規模的企業營運，能攤薄成本，減少浪費，維持較好的車輛質量和服務水平。

他認為，有關部門在投放新的「共享單車」時需要考慮資源過剩、城市空間飽和等因素。（編輯：唐佩君）1111212