劉鶴：中國擬推新舉措改善房產業負債 引導市場回暖
2022/12/16 08:08（12/16 08:43 更新）
圖為8月24日福建省福州市一處建案。（中新社）
（中央社記者邱國強北京16日電）中國國務院副總理劉鶴15日在第5輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話上以書面表示，針對中國房地產當前下行風險，中方已推出政策，並正考慮新舉措改善產業負債，引導市場回暖。
劉鶴並針對被歐洲議會卡關的中歐投資協定表示，中歐投資協定歷時7年完成談判，成果來之不易，相信雙方「有足夠的智慧找到繼續推進的辦法」。
新華社報導，劉鶴在書面致詞中表示，房地產是國民經濟的支柱產業。針對（中國房地產業）當前出現的下行風險，中國政府已推出一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。
劉鶴指出，未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐；而對於2023年中國經濟「實現整體性好轉，我們極有信心」。
他說，中國國家主席習近平多次指出，中歐是「維護世界和平的兩大力量，促進共同發展的兩大市場，推動人類進步的兩大文明」。當前，國際政治經濟形勢正在發生深刻複雜變化，「不穩定、不確定、不安全」因素顯著增多。在這樣的特殊背景下，中歐關係重要性尤為凸顯。
劉鶴提到，貿易投資合作是中歐之間「最緊密的利益紐帶」。中方願與歐方積極拓展在經貿、綠色、數位、金融、科技等領域合作，共同維護以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制。
他指出，今年7月第9次中歐經貿高層對話成功舉行，在諸多領域達成重要共識，雙方正在共同積極推動落實，力爭抓住機會取得更多實實在在的成果。（編輯：曹宇帆）1111216
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