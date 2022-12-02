路透社：恆大汽車業務裁員及停發工資

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（中央社台北2日電）中國房地產開發商恆大集團的財務困境未有解決跡象，路透社今天引述消息人士報導，中國恆大電動車部門計劃裁員10%，而恆大新能源汽車集團也計劃暫停向25%的員工支付1個月至3個月工資。

報導表示，一名知情人士今天透露，中國恆大集團的電動車部門計劃裁員10%。恆大新能源車集團有限公司也計劃暫停向25%的員工支付1個月至3個月工資。

報導表示，電動車部門是恆大的關鍵，恆大曾經是中國最暢銷的房地產開發商，但現在處於中國房地產危機的中心。

今年7月陸媒報導，恆大集團旗下的品牌電動車「恆馳5」開始預售。

去年10月陸媒引述恆大主席許家印表示，未來10年恆大將由房地產業務轉型至新能源車產業。

恆大爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現。由於資金不足造成不少已購入的土地無法如期開發而閒置，因此陸續傳出地方政府依照合約收回土地的情形。

今年3月恆大集團召開全球投資者電話會議，執行董事肖恩表示，初步梳理，恆大境外直接債務折合約227億美元（約合新台幣6480億元）。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111202