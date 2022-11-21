中國買房門檻創歷史低點 逾百城頭期款降至2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國官方持續釋出政策利多刺激房市下，買房門檻已降至歷史低點，超過百城頭期款降至2成；多地銀行下調信貸利率，迄今已有20餘城降至3字頭。房市專家預測，將會有更多城市跟進。

中國人民銀行（央行）21日公布最新貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，同10月、9月、8月，維持不變。專家認為，年內LPR報價仍有下調動力。

據澎湃新聞報導，今年以來，至少已經有115個城市將公積金或商業性個人住房貸款的首付（頭期款）比例降至20%，其中包括四川成都、河北石家莊、陝西西安等多個城市。

除了首付比例，多地銀行也陸續對首套房貸款利率進行調整。中指研究院監測數據顯示，已有超過20個城市首套房貸利率降至4%以下，進入「3時代」。

第一財經報導引述貝殼研究院監測指出，包括北上廣深一線城市在內，本月僅10城首套利率高於4.1%；二套利率，僅北京、上海、廈門和西安等4城高於4.9%。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，房貸利率層面目前已經處於歷史性低點。利率調整，尤其是針對首套房利率的降低，可以加快潛在購房者入市的腳步，並且在部分剛需比較集中的城市和區域起到明顯的作用。但對於市場處於降溫通道的城市，拉動的邊際效應正在遞減。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，首付比例出現積極的下調，且利率也到了比較低的水準，這說明今年實際上形成了歷史上較好的信貸環境和政策，購房成本已降至歷史低點。這是購房者需要積極把握的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜也提到，今年以來，多部委持續釋放政策利好，各地積極落實「因城施策」，需求端信貸政策不斷優化。信貸政策的進一步寬鬆有助於降低居民購房成本，緩和市場觀望情緒，帶動住房需求釋放。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄認為，接下來，預計調整的城市將會繼續擴圍，其他符合條件的城市也將會陸續跟進，預計接下來調整首付比例、調整認房又認貸將會成為政策調整的一個重要趨勢。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1111121