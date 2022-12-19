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北京包裹外賣積壓 逾千快遞員零下10度夜送馳援

2022/12/19 11:03
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（中央社台北19日電）北京快遞派送近日因COVID-19疫情受阻，送貨量是平時3倍，快遞員卻減少一半，陸媒報導，來自黑龍江、廣東、湖南等地逾千快遞員正在馳援，在攝氏零下10度開啟「夜派」模式。

綜合騰訊網等陸媒的消息，北京疫情大爆發，民眾在電商平台搶購藥品等物資，居家訂外賣的數量也激增，疊加「雙12」促銷活動，快遞物流企業壓力急劇升高，同時間不少快遞員染疫，在崗人數明顯下降，出現無人接單、配送延遲等情況，部分街道上的包裹堆積如山。

為解決北京快遞派送問題，京東物流上週四（15日）調集約2000名快遞員增援北京配送服務；阿里巴巴旗下物流公司菜鳥則宣布，將從上海、浙江、江蘇、安徽、重慶等地抽調10批次快遞員，搭乘包機前往北京充實運力。

據中國國家郵政局監測數據，截至目前，北京市郵政快遞業透過臨時招聘和外地調配等方式新增7000餘人，在崗率提近9成，快件積壓問題基本得到解決。

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北京近日最低溫度降至攝氏零下11度，直到凌晨2時，許多快遞網點依舊燈火通明，「朝6晚10」是快遞員的家常便飯。由於人手不足，不少馳援北京的快遞員派件量從每天兩、三百件飆升至逾800件，許多染疫的快遞員都是康復即復工，一回歸就承擔高強度工作。

面對中國疫情持續升溫，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉。」但他也強調，在現階段感染高峰期馬上來臨之際，對年長者要有非常好的保護。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111219

#北京
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