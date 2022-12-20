中國醫界：北京1至2週內 將出現重症高峰

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（中央社記者邱國強北京20日電）北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，北京這波疫情的感染高峰「不是一般地高，是疫情海嘯」，預料接下來1、2週內將出現重症高峰，各醫療機構應儘早作準備。

王廣發在接受中國「醫學界」雜誌採訪時表示，這波Omicron在北京流行的BF.7變種病毒絕大部分有症状，但Omicron的特點不是一開始就是重症，而是在感染5至7天後出現重症，所以重症高峰會比感染高峰晚。

他表示，綜合研判，北京未來1到2週將會出現重症的高峰。而COVID-19是呼吸道傳染病，主要波及呼吸系統，有可能發生重症肺炎、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫等綜合病徵，所以呼吸和危重症科室將首當其衝。

王廣發提醒，北京及各地醫院要趕緊行動起來。首先是要盡可能多的擴充「重症床位」；其次要配備好救治設備，醫療機構應對呼吸機等進行集中管理、集中調配，如果可以要盡快添置呼吸機。

三是組織重症救治隊伍，1張重症床位應該配置1個有搶救能力的醫生和2.5至3名有危重症救治能力的護士；四是提高防重症的意識。雖然接種疫苗很重要，但高風險重症病人要提早使用真正具有抗病毒能力的藥物，而非一般的感冒退燒藥。

他指出，因為中國南北氣候差異，南方雖然疫情高峰也很高，但重症比例可能沒那麼高，不像北方來得那麼兇猛。另外，不同地區疫情基礎水平不一樣，傳播風險也不一樣，受人口密度、流動性等因素影響，各地出現高峰時間會有一些先後不同。

王廣發建議，疫情還不嚴重的地區要趕緊行動，準備醫療資源。已經到了感染高峰的地區要積極準備重症救治資源，組織重症救治隊伍，合理使用醫療資源。

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他預測，中國這波疫情高峰大概要持續到春節後，但基本恢復正常可能要到2月底至3月初，也就是天氣開始轉暖時。但同時也要注意，北方停止供暖後（約3月中下旬），可能還會出現一個小高峰。

王廣發認為，中國這波大範圍的感染會產生群體免疫，且這個群體免疫是針對當前流行的變種病毒（BF.7和BA.5.2），所以短期內重複感染的可能性比較小。但長期再感染的可能仍然存在，只是比例不會特別高。（編輯：周慧盈）1111220