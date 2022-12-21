中國國務院：保障防疫用藥需求 合理進口急需品

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（中央社記者邱國強北京21日電）中國國務院今天召開常務會議指出，要確實保障群眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，「合理進口急需品」。

這項會議並響應日前中央經濟工作會議的定調，強調堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），要支持民營企業「提振信心、更好發展」；且支持平台經濟「健康持續發展」。

央視新聞聯播報導，這項由中國國務院總理李克強主持召開的會議強調，要落實中央經濟工作會議精神，貫徹黨中央、國務院部署，堅持「發展是第一要務」，突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現2023年好的開局。

這項會議作出3項指示。一是對落實「穩經濟一攬子政策措施」抓好填平補齊，確保全面落地；二是推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量，「符合冬季施工條件的不得停工」；三是堅持「兩個毫不動搖」，要支持民營企業「提振信心、更好發展」；且支持平台經濟「健康持續發展」；並落實支持剛性和改善性住房需求和相關16條金融政策。

會議指出，隨着「優化調整疫情防控措施」有序推進落實，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為2023年經濟成長打好基礎。近期有關部門要再次督導地方落實「穩經濟一攬子政策措施」，扛起「穩增長」責任，推進「放管服」改革，協調解決問題。

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這項會議提到，元旦春節臨近，要繼續抓好生活品保供穩價。盡快解決有的地方物流「最後一公里」不暢問題。壓實「米袋子省長負責制、菜籃子市長負責制」，確保雙節生活品供應充足和物價平穩。確實保障群眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，「合理進口急需品」。

會議強調，要抓實穩就業保民生。突出保市場主體穩就業，落實助企紓困舉措。扎實做好大學畢業生就業工作。整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工節後及時返崗。支持以創業帶就業。要做好困難群眾生活保障，及時足額發放各類救助金，對因疫困難群眾予以臨時救助，保障好受災困難群眾基本生活。（編輯：張淑伶）1111221