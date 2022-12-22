2022中國10大新聞 習近平連三任白紙運動入列

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（中央社台北22日電）中央通訊社評選2022年中國大陸10大新聞，習近平連三任中共總書記最受矚目；其次為中國應對COVID-19疫情堅持「動態清零」政策，疑因不當封控導致新疆大火救災受阻，引發「白紙運動」，多地民眾走上街頭抗議。

中央社評選2022年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2023世界年鑑」。其中，中國大陸10大新聞如下：

一、中共20屆一中全會10月23日選出新一屆7名中央政治局常委，「習家軍」全面掌控。排名第一的習近平三度擔任總書記，其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。此前被視為準接班人的國務院副總理胡春華遭排除出政治局。

二、中共總書記習近平3月17日要求COVID-19疫情堅持「動態清零」，中國各地反覆實行嚴厲的防疫管控措施，新疆烏魯木齊市11月24日發生公寓大火，疑因不當封控阻礙逃生及搶救導致10死9傷，引發「白紙運動」，包括北京、上海、成都等多地民眾和大學生走上街頭，罕見喊出「不要做核酸要自由」、「習近平下台」等口號。中國多地11月30日起逐漸放寬防疫限制。

三、美國眾議院議長裴洛西8月2日抵達台灣訪問後，中共解放軍當天深夜宣布，4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。4日中午起，共軍發射多枚東風飛彈與遠程火箭，還出動上百架多型戰機，以及10餘艘軍艦。

四、中共前總書記胡錦濤10月22日在20大閉幕疑似欲翻閱桌上文件但被阻止拿走後，非自願被提前帶離會場，他在過程中面露不悅，多次抗拒。畫面傳出後震驚國際，引發諸多推測；新華社官方推特稱，當時胡錦濤「身體不適」。

中共20大10月22日上午舉行閉幕會議，前中共總書記胡錦濤（前排右2）中途離席，行經中共總書記習近平（前排右）後方時看似想要交談。（美聯社）

五、上海市3月30日深夜宣布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」，以盡早實現社會面清零。上海為此封城兩個月，5月31日宣布解封，重創經濟民生。

六、中國大陸7月相繼出現「爛尾樓」預售屋主集體停繳房貸事件，揚言建商復工後才繳貸款，風暴迅速席捲多地數百個建案，西安還出現大型陳情抗議事件。由於停貸風暴衝擊房市與金融，中共中央政治局7月28日下令「保交樓」，各地爛尾樓相繼復工。

七、2022年冬季奧林匹克運動會2月4日至20日在北京舉行，北京冬奧組委會祭出嚴格防疫，對所有涉奧人員實施全流程、全封閉、點對點的閉環管理，與社會面完全隔開，且不公開銷售門票，組織特定觀眾現場觀賽。

八、河南和安徽5家村鎮銀行4月中旬關閉線上系統，導致存款人取款難。存戶多次抗議遭鎮壓，還有官員違法將多人健康碼標紅碼阻撓維權。事件引發關注後，當局懲處官員，逮捕逾200名涉嫌非法吸金嫌犯，並對存戶進行墊付。事件涉及62.74萬存戶，資金達人民幣273億元（約新台幣1210億元）。

九、河北唐山市6月10日凌晨發生惡劣傷害事件，一名男子性騷擾一名女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。畫面流出引發公憤，國際媒體廣為報導，事後中國大陸展開全國大掃黑。9月23日，河北廣陽區法院公開宣判，被告陳繼志被判有期徒刑24年，其餘27名被告被判6個月至11年不等。

十、東方航空MU5735航班3月21日下午在廣西失事墜毀，機上132人全部罹難，打破中國大陸將近12年飛安零事故紀錄。失事的是波音737-800NG型客機，飛安紀錄良好，機齡只有6.8年。外界質疑墜機是人為蓄意。1111222