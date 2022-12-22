2022台灣10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

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（中央社台北22日電）中央通訊社評選2022年台灣10大新聞，排名第一為美國眾議院議長裴洛西訪台，中共隨即在台灣周邊海域實施軍演並試射飛彈；第二名為九合一選舉結果揭曉，第三名則是918台東強震，造成花東房屋橋梁毀損等災情。

中央社評選2022年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2023世界年鑑」。其中，台灣10大新聞如下：

一、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台，是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要；中共解放軍隨即宣布在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並試射飛彈越過台灣上空。

二、九合一選舉11月26日晚間揭曉，國民黨囊括13縣市，包含台北、新北、桃園、台中等4個直轄市；民眾黨高虹安攻下新竹市；民進黨僅拿下5縣市，黨主席蔡英文為敗選請辭，行政院長蘇貞昌口頭請辭但獲慰留。同日舉行台灣史上第一次修憲公民複決的「18歲公民權」公投則未過關。

三、台東池上附近9月17、18日連續發生地震，最大震度達6強，造成花蓮與台東多處災情；包括花蓮玉里一棟大樓倒塌、高寮大橋、崙天大橋斷裂，赤科山、六十石山聯外道路中斷，春日國小校舍倒塌等。

花蓮玉里一棟三層樓房9月18日因地震倒塌。（玉里警提供）

四、COVID-19疫情趨緩，經歷長達936天的隔離措施後，行政院宣布10月13日正式放寬入境隔離改為「0+7」，意味國境正式解封。

五、前新竹市長林智堅遭台大認定論文抄襲並撤銷碩士學位，宣布退出桃園市長選舉，民進黨改推立委鄭運鵬參選。論文門延燒政壇，多位縣市長參選人陷入論文和研究報告抄襲爭議，民眾黨立委蔡壁如也因德明科大認定論文不當引用被撤銷碩士學位，自行辭去不分區立委，由新光集團第3代吳欣盈遞補。

六、因應COVID-19疫情，產險業者推出防疫保單，至10月17日，防疫保單理賠達新台幣1007.92億元，突破千億大關；若加計疫苗險，防疫雙險理賠合計1288.04億元，國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京上海產險、和泰產險與兆豐產險等申請增資，合計增資707億元，期間衍生諸多亂象。

七、全球受疫情及地緣政治衝擊，爆發晶片危機，台積電啟動全球布局，陸續到日本、美國設廠，亞利桑那州5奈米廠12月6日邀請客戶、供應商、學界和政府代表，慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）里程碑。

台積電在美國亞利桑那州建廠，占地約445公頃，預計2024年正式量產4奈米。（中央社製圖）

八、8月22日上午11時，警員凃明誠、曹瑞傑追緝遭竊普通重型機車時，先後在台南市安南區北汕尾附近的第一公墓被監獄逃犯暨竊盜嫌疑人林信吾持刀攻擊，兩名警察送醫不治殉職，引起軒然大波。林信吾23日凌晨4時許，在和欣客運新竹站被警方逮捕。

九、中央銀行3月17日宣布升息1碼，終結利率連七凍，這不僅是央行睽違逾10年首度升息，更是15年來最大幅度，跌破市場眼鏡。隨後央行在6月16日、9月22日、12月15日，各宣布政策利率調升半碼。111年連四升，累計升2.5碼（0.625%），重貼現率上揚至1.75%。

十、美國升息引動新台幣重貶跌破32元關卡，台股累計遭外資賣超逾1.4兆元，超越2020至2021年總和，指數由歷史高點18619點下跌5990點；台積電股價自688元高點跌至370元，跌幅逾46%。國安基金7月12日宣布啟動護盤，金管會10月21日再宣布實施有條件限空令的救市措施。（編輯：屈享平）1111222