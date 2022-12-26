專家聯名鼓吹平等對待民企 上午推出下午下架

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（中央社記者張謙香港26日電）據指出，中國大陸7名知名財經專家昨天聯名刊文，建議當局提振民營經濟信心並平等對待民企和國企，但文章上午在網路推送後，下午就下架，反映出他們提出的問題十分敏感。

星島日報今天刊文指出，大陸經濟正陷入30多年來的最低潮，民企的信心更是陷入冰點，除了外部受俄烏戰事、貿易摩擦影響，內部不但受嚴苛的防疫政策衝擊，還有房地產、網際網路企業、教育培訓等行業遭遇暴風驟雨式的整頓，以致房地產債務爆雷、平台經濟市值大跌、教培產業連根拔起。

同時，網上湧現一些否定市場經濟、否定民營經濟的言論，製造社會對立；一時之間，「清算民企」、「劫富濟貧」、「國進民退」等聲音四起。

文章表示，這種情況令大陸民企老闆人心惶惶，正當盛年的馬雲、劉強東、潘石屹等大老或退休，或出走海外暫避鋒頭。

為此，中國國家主席習近平日前在中央經濟工作會議親自喊話：「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」

文章表示，「要由最高領導人親自安撫，某個程度也折射出民企面臨的困境。」

另據指出，賈康、任澤平、梁建章、周海江、姚勁波、管清友、郭盛等7名大陸知名財經專家昨天刊出「關於提振民營經濟信心的建議」的聯名文章，建議政府推出實質性舉措，以提振民營經濟信心。

他們建議當局為民營經濟正名，有針對性地批駁幾個網際網路上的負面說法，以正視聽，同時確立企業去出身論、獲得平等市場地位，以及透過融資、審批、營商環境等措施鼓勵和支持民營經濟發展壯大。

文章還建議積極推動平台經濟完成專項整改，提升常態化監管水準，推出一批「綠燈」投資案例，支持優秀民營房企的合理融資需求，打通穩樓市的「最後一米」，有效防範化解優質房企風險，改善資產負債狀況。

但據指出，這篇文章由微信公眾號「澤平宏觀」上午推送後，下午已經遭到刪除，由此也可窺見這一問題的敏感性。（編輯：朱建陵）1111226