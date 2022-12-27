劉兆佳：港特首政策組會跟進兩岸局勢變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）香港前中央政策組首席顧問劉兆佳今天說，港府有必要成立特首政策組，以面對和掌握機遇和挑戰，並預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化。

港府今天稍早時公布，特首政策組明天正式成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。

對於當局應否成立政策組，劉兆佳接受中央社記者訪問時說，港府有必要成立自己的智庫，它需要一批人從宏觀、戰略和長遠角度思考問題，並掌握國際、中國和兩岸的變化大趨勢和帶來的機遇和挑戰。

他認為，在世界、中國和香港大變局下，港府必須要有更廣闊的視野和更深邃的戰略思維，而此時成立政策組，也可以配合政府職能的轉變──不再受限於過去「小政府、大市場」的思維。

他預期，新成立的政策組與過去中央政策組的工作內容基本一樣，但會更關注國際形勢和中國發展對香港的影響，特別是香港要加快融入中國發展大局、抵禦美西方的「打壓」，以及加強與亞洲國家的經貿聯繫。

他希望政策組能為港府官員注入創新和宏觀思維，並能夠利用和整合好政府內部、香港、大陸和海外的研究力量。

在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。劉兆佳從2002至2012年擔任中央政策組首席顧問，即掌舵人。

香港回歸後，中央政策組繼續運作，直到2018年解散。

2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。因此，外界有人認為，特首政策組也算是「反送中」催生的產物。（編輯：張淑伶）1111227