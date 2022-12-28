中國重新開放港受牽連 日本限港航班飛抵4機場

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（中央社台北28日電）中國公布有序恢復出境，多國緊縮對中國旅客入境限制，香港也受牽連。據報導，日本宣布30日起香港及中國大陸航班只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場，若干旅行社說可能得取消旅行團。

中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，但中國疫情正蔓延，多國紛紛宣布對中國的入境限制。

綜合港媒報導，港人的熱門旅遊目的地日本，27日宣布，30日凌晨零時起從中國大陸（不包括港澳）赴日及過去7天內曾到過中國大陸的旅客，入境時要檢測，一旦染疫須隔離7天，並將限制中國航班班次。

日本外務省也宣布，中國大陸、香港及澳門的航班30日起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即沒有直航機來往香港與北海道、福岡、沖繩等。目前不少港人正在北海道等地歡度耶誕新年假期。

據報導，香港國泰航空網站27日晚已更新，30日起沒有航班前往福岡。

一位香港旅行社董事表示，日本方面是27日晚宣布最新安排，使得業界得急忙因應如何安排在北海道等地的旅客返港。

這名董事表示，據向日本方面及航空公司了解，最新限制是禁止中港澳航班降落上述4個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場，有航空公司正計劃安排沒有乘客的飛機飛往北海道等地，接載港人回港。

他又說，業界也正嘗試安排旅客乘內陸機到東京等機場再返港。

另有旅行社負責人表示，仍在向航空公司了解詳情，目前有600多名團友身處北海道、九州和沖繩，正與航空公司商討並了解能否安排航班返港。

他又指，明年1月有不少旅行團原來前往北海道等地，有可能要取消相關旅行團，或有約2000旅客受影響。香港旅遊業剛復甦，日本的新措施會帶來很大影響。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111228